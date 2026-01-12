Vacanța lor nu a fost una extravagantă, ci mai degrabă una trăită firesc, exact așa cum mulți români aleg să își petreacă timpul liber în sezonul rece. Marina și Sorin au petrecut timp de calitate împreună: au patinat amândoi, Sorin a schiat, iar la baza pârtiei s-au încălzit cu vin fiert, bucurându-se de atmosfera de iarnă.

Marina Almășan și Sorin Mărcuș, vacanță la munte

Experiența a fost povestită chiar de Marina Almășan, care a transmis un mesaj sincer și cald, în care a descris pe larg cum au decurs zilele petrecute la munte: „Am avut o simplă vacanță la munte, asemenea vacanțelor celor mai mulți dintre voi, petrecută în țărișoara noastră, într-o locuință cochetă pe care Sorin a construit-o cu trudă, într-un trecut sincer nici nu știu cât de îndepărtat.

Ne-am gătit unul altuia, am ascultat muzică, am lucrat la proiectul de turism despre care în curând vă vom vorbi, apoi eu — la «Hai-Hui»-ul meu, el — la proiectele personale. Am ieșit la plimbare, ne-am bulgărit, am alunecat pe patinoar — amândoi — și pe schiuri — numai el. Am băut vin fiert, am dârdâit la -11 grade Celsius, am făcut piața și am lăcrimat la telenovelele de pe Netflix. Vi se pare cumva că voi nu faceți la fel, în vacanțe?… Vedeți? Știam eu!”.

Prin acest mesaj, Marina Almășan a arătat că fericirea se găsește în lucrurile mărunte: gătit împreună, plimbări în aer liber, sport de iarnă și seri liniștite petrecute în doi. Vacanța la munte a fost, astfel, nu doar o escapadă de relaxare, ci și o ocazie de a savura normalitatea și bucuriile simple ale vieții.

Vedeta și-a găsit fericirea

Deși mulți au criticat-o pe Marina Almășan pentru relația cu Sorin Mărcuș, vedeta a dezvăluit că în sfârșit simte că trăiește. Ani la rând s-a concentrat la carieră, la copii, acum a venit și rândul ei. „Acum copiii au crescut, au plecat pe la casele lor, iar grijile, aparent, s-au diminuat (deși părinții le-au luat locul celor doi copii).

De muncă, însă, n-am scăpat, continuând să visez, în sinea mea, la acea vacanță frumoasă, adevărată, așa cum visam să am și cum n-am avut niciodată. Am ajuns, cu destule frustrări, la acest hotar al vieții mele: nu știu să mă distrez, nu nimeresc pasul în dansurile pe perechi, mă cherchelesc după două înghițituri de vin, mă simt stingheră în cluburi, roșesc la glumele deocheate. Nu știu să merg pe schiuri (mă salvează patinele), la piscină mă dezbrac cu jenă, de teama unei confruntări nedrepte cu preafrumoasele Prezentului.

Și, iată, în acest final-început de an, mai toate redutele au căzut. Îndrumată de un partener răbdător și înțelegător, am început să simt și eu (da, pe ultima sută de metri) bucuria de a încerca lucruri pe care, mai totdeauna, le-am considerat „nefiind pentru mine”.

Da, știu că poate unii mă vor judeca pentru o prea mare expunere. Poate că au dreptate, dar îi rog s-o facă fără ură și, așa cum le-am mai spus, să nu uite că, preț de 35 de ani, le-am intrat necontenit în case, încercând să sădesc binele și frumosul în familiile lor. Poate că a venit momentul să-mi primesc și eu feliuța mea de fericire, nu? Mulțumesc, Sorin! 🙏❤️”.