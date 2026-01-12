Vacanța lor nu a fost una extravagantă, ci mai degrabă una trăită firesc, exact așa cum mulți români aleg să își petreacă timpul liber în sezonul rece. Marina și Sorin au petrecut timp de calitate împreună: au patinat amândoi, Sorin a schiat, iar la baza pârtiei s-au încălzit cu vin fiert, bucurându-se de atmosfera de iarnă.

Marina Almășan și Sorin Mărcuș, vacanță la munte

Experiența a fost povestită chiar de Marina Almășan, care a transmis un mesaj sincer și cald, în care a descris pe larg cum au decurs zilele petrecute la munte: „Am avut o simplă vacanță la munte, asemenea vacanțelor celor mai mulți dintre voi, petrecută în țărișoara noastră, într-o locuință cochetă pe care Sorin a construit-o cu trudă, într-un trecut sincer nici nu știu cât de îndepărtat.

Ne-am gătit unul altuia, am ascultat muzică, am lucrat la proiectul de turism despre care în curând vă vom vorbi, apoi eu — la «Hai-Hui»-ul meu, el — la proiectele personale. Am ieșit la plimbare, ne-am bulgărit, am alunecat pe patinoar — amândoi — și pe schiuri — numai el. Am băut vin fiert, am dârdâit la -11 grade Celsius, am făcut piața și am lăcrimat la telenovelele de pe Netflix. Vi se pare cumva că voi nu faceți la fel, în vacanțe?… Vedeți? Știam eu!”.

Prin acest mesaj, Marina Almășan a arătat că fericirea se găsește în lucrurile mărunte: gătit împreună, plimbări în aer liber, sport de iarnă și seri liniștite petrecute în doi. Vacanța la munte a fost, astfel, nu doar o escapadă de relaxare, ci și o ocazie de a savura normalitatea și bucuriile simple ale vieții.

marina almasan vacanta sorin marcus 10Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Vedeta și-a găsit fericirea

Deși mulți au criticat-o pe Marina Almășan pentru relația cu Sorin Mărcuș, vedeta a dezvăluit că în sfârșit simte că trăiește. Ani la rând s-a concentrat la carieră, la copii, acum a venit și rândul ei. „Acum copiii au crescut, au plecat pe la casele lor, iar grijile, aparent, s-au diminuat (deși părinții le-au luat locul celor doi copii).

De muncă, însă, n-am scăpat, continuând să visez, în sinea mea, la acea vacanță frumoasă, adevărată, așa cum visam să am și cum n-am avut niciodată. Am ajuns, cu destule frustrări, la acest hotar al vieții mele: nu știu să mă distrez, nu nimeresc pasul în dansurile pe perechi, mă cherchelesc după două înghițituri de vin, mă simt stingheră în cluburi, roșesc la glumele deocheate. Nu știu să merg pe schiuri (mă salvează patinele), la piscină mă dezbrac cu jenă, de teama unei confruntări nedrepte cu preafrumoasele Prezentului.

Și, iată, în acest final-început de an, mai toate redutele au căzut. Îndrumată de un partener răbdător și înțelegător, am început să simt și eu (da, pe ultima sută de metri) bucuria de a încerca lucruri pe care, mai totdeauna, le-am considerat „nefiind pentru mine”.

Da, știu că poate unii mă vor judeca pentru o prea mare expunere. Poate că au dreptate, dar îi rog s-o facă fără ură și, așa cum le-am mai spus, să nu uite că, preț de 35 de ani, le-am intrat necontenit în case, încercând să sădesc binele și frumosul în familiile lor. Poate că a venit momentul să-mi primesc și eu feliuța mea de fericire, nu? Mulțumesc, Sorin! 🙏❤️”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Acuzațiile că Radu Marinescu a plagiat au venit înaintea numirilor șefilor DNA și DIICOT, spune PSD. Atac la Emilia Șercan: „Și-a plagiat propria lucrare de licență”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
„Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”. Ce spunea medicul Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut. A vorbit și despre legătura cu mama lui și despre cum l-ar fi afectat asta! Poliția s-a autosesizat în cazul său
Unica.ro
„Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”. Ce spunea medicul Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut. A vorbit și despre legătura cu mama lui și despre cum l-ar fi afectat asta! Poliția s-a autosesizat în cazul său
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
GSP.RO
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
Parteneri
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit și el, un om de legendă, simbolul unei generații, iar reacțiile vin în lanț. Ce a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit și el, un om de legendă, simbolul unei generații, iar reacțiile vin în lanț. Ce a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Avantaje.ro
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane
Tvmania.ro
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane

Alte știri

Vremea în perioada 12-25 ianuarie 2026 în România: când scăpăm de ger și unde va mai ninge în următoarele două săptămâni
Știri România 15:50
Vremea în perioada 12-25 ianuarie 2026 în România: când scăpăm de ger și unde va mai ninge în următoarele două săptămâni
Două găleți verzi într-un autocar românesc au alertat poliția germană: „Amestecul este atât de dens, încât nu putem vedea dacă este ceva ascuns înăuntru”
Știri România 15:47
Două găleți verzi într-un autocar românesc au alertat poliția germană: „Amestecul este atât de dens, încât nu putem vedea dacă este ceva ascuns înăuntru”
Parteneri
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald”
Adevarul.ro
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald”
Ion Țiriac, lăudat de britanici pentru deciziile luate în carieră. Cum a reușit să adune o avere impresionantă
Fanatik.ro
Ion Țiriac, lăudat de britanici pentru deciziile luate în carieră. Cum a reușit să adune o avere impresionantă
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Prințul Harry și Meghan Markle, căsnicie pe muchie de cuțit. Divorțul ar putea fi iminent
Stiri Mondene 16:06
Prințul Harry și Meghan Markle, căsnicie pe muchie de cuțit. Divorțul ar putea fi iminent
Cum au fost surprinși Marina Almășan și Sorin Mărcuș la munte. Au patinat, au băut vin fiert și au stat în casa lui din Brașov
Stiri Mondene 16:04
Cum au fost surprinși Marina Almășan și Sorin Mărcuș la munte. Au patinat, au băut vin fiert și au stat în casa lui din Brașov
Parteneri
Can Yaman rupe tăcerea după scandalul drogurilor din Turcia. Actorul din „Sandokan” neagă acuzațiile. Cine îi ia apărarea
TVMania.ro
Can Yaman rupe tăcerea după scandalul drogurilor din Turcia. Actorul din „Sandokan” neagă acuzațiile. Cine îi ia apărarea
Localitatea din România unde troienele au trecut de un metru
ObservatorNews.ro
Localitatea din România unde troienele au trecut de un metru
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
GSP.ro
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
GSP.ro
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
Parteneri
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Mediafax.ro
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Răspunsul lui Radu Marinescu, întrebat ce face dacă Ilie Bolojan îi cere demisia de la Ministerul Justiției după acuzațiile de plagiat
Politică 15:36
Răspunsul lui Radu Marinescu, întrebat ce face dacă Ilie Bolojan îi cere demisia de la Ministerul Justiției după acuzațiile de plagiat
Acuzațiile că Radu Marinescu a plagiat au venit înaintea numirilor șefilor DNA și DIICOT, spune PSD. Atac la Emilia Șercan: „Și-a plagiat propria lucrare de licență”
Politică 15:24
Acuzațiile că Radu Marinescu a plagiat au venit înaintea numirilor șefilor DNA și DIICOT, spune PSD. Atac la Emilia Șercan: „Și-a plagiat propria lucrare de licență”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Dosare secrete: Cum a ajuns Bela Karolyi să o saboteze pe Dinamo la Olimpiada de la Montreal! „Manevre cu Ilie Verdeț!”
Fanatik.ro
Dosare secrete: Cum a ajuns Bela Karolyi să o saboteze pe Dinamo la Olimpiada de la Montreal! „Manevre cu Ilie Verdeț!”
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026