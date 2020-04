De Denisa Macovei,

Nu există telespectator care să nu aștepte, după prognoza meteo, și joculețele și problemele de perspicacitate spuse de Busu în fiecare zi. De unde a pornit tot acest “joc” ne-a povestit chiar prezentatorul rubricii Meteo.

“Ideea a venit în prima zi când am apărut dimineața la meteo și Mihai Dedu prezenta știrile. Stăteam de vorbă cu Mihai și el a fost cel care mi-a dat o problemă de perspicacitate. I-am spus că o rezolv până la sfârșitul zilei. Am rezolvat-o și a doua zi am venit si eu cu una. De atunci mi-a venit ideea ca în fiecare dimineață să propun o problemă și… s-a transformat într-o rubrică permanentă. Foarte multe dintre aceste probleme de perspicacitate sunt luate din cărți și de pe site-urile specializate. S-au adunat în timp și am făcut povestea să devină virală, ca să spun așa”, ne-a declarat Florin Busuioc.