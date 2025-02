În cadrul interviului, Deea Maxer a vorbit despre dorința de a avea al treilea copil și despre vestea pe care medicii i-au dat-o.

„M-ai întrebat dacă îmi doresc să devin mamă încă o dată. Eu întotdeauna mi-am dorit copii, încă din adolescență. (…) Eu tot timpul mi-am dorit și al doilea, și al treilea copil. La nașterea Maysei am avut o problemă medicală. Cezariana s-a închis foarte greu în timpul operației, pentru că am avut o hemoragie, și decizia de moment medicală a fost ca mie să mi se lege trompele (…) După divorț, am luat în calcul că o să îmi refac viața.

Că o să cunosc pe cineva, poate chiar o să mă căsătoresc și o să ajung în momentul în care o să îmi doresc un al treilea copil.

Am fost și mi am facut atunci toate analizele și mi s-a spus că se va putea să țin sarcina, pentru că uterul este sănătos, însă prin fertilizare. Nu am aprofundat atunci. Anul acesta am fost la alte analize și (…) am aflat că aparatul meu reproductiv poate ține o sarcină, dar ea nu poate fi legată pe cale naturală.”, a povestit Deea Maxer la Viața fără filtru, potrivit Spynews.

Întrebată dacă există bărbatul cu care să devină mamă pentru a treia oară. „Da, există”, a spus fosta soție a lui Dinu Maxer.

Deea Maxer a dispărut o perioadă din atenția publicului, preferând să rămână activă doar în mediul online.

„Nu am dispărut, am fost activă în ultimii 2 ani în online, dar în platou am refuzat orice apariție de orice fel, pentru că toate se legau de povestea ce s-a încheiat acum doi ani de zile, și anume fosta căsătorie. Nu mi-am dorit să vorbesc despre acest subiect, sau să dezgrop lucruri din trecut, așa că am preferat să nu mai fac acest lucru. Mai mult, este o lume în care nu mă mai regăsesc de foarte mult timp”, a mai spus Deea Maxer la Viața fără filtru.

