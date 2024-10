Prezentatoare și cântăreață, Diana Enache e fiica lui Adrian Enache. Pe plan personal, ea are o relație de cinci ani de zile cu Ionuț Vîntu, cu care nu e căsătorită. Cei doi au și devenit părinți în urmă cu un an de zile, atunci a venit pe lume Ilinca Maria Vîntu.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Diana Enache a făcut dezvăluiri despre viața de mamă. „E frumos, dar este greu! Dar dacă ai ajutor este super ok. Maria Ilinca o cheamă și are un an și trei zile. Și anul acesta a trecut ca vântul și ca gândul, foarte foarte repede.

A trecut foarte repede, într-adevăr, dar ne bucurăm de fiecare moment. Nu o afișez așa în mediul online, nu îmi place, dar în weekendul acesta i-am făcut ziua, i-am tăiat moțul, cum se face la noi, în Moldova, la noi și la fete se taie moțul, se rupe turta, am ținut cont de toate aspectele. Să vedem ce o să se întâmple mai departe. Hai, întreabă-mă când îl fac pe următorul!

Parcă sunt în vrie, dacă nu le fac acum când să le mai fac? Mai facem pauză, acum am scos o piesă foarte frumoasă”, a spus ea în direct, la Pro TV.

Diana Enache: „Nu mă văd stând doar acasă și să fiu casnică”

Totodată, ea a spus și cum e Adrian Enache în rolul de bunic. „Este un bunic extrem de implicat și o spun cu toată dragostea și cu toată deschiderea, îi mulțumesc că este alături de mine, bineînțeles și mama și toți ai noștri. El este ceva aparte și Maria când îl vede este disperată la ușă după el. El dă în mintea ei”, a spus ea, după care a recunoscut că are și o bună pentru fetiță.

„Da, ne ajută cineva, am avut ajutor de la început, și se simte că mă ajută cineva, că uite pot să mă duc la coafor, să vin la tine la emisiune, mai pot să fac și eu câte una, câte alta. Sincer, nu mă văd stând doar acasă și să fiu casnică, așa că e bine să ai ajutor ca să meargă toate lucrurile”.

Referitor la relația de cuplu, Diana Enache a spus că totul merge bine cu Ionuț Vîntu, l-a și lăudat pe bunicul Sorin Ovidiu Vîntu pentru implicarea lui când vine vorba de nepoțică și de familie.

„Suntem de cinci ani aproape. Vezi, lucrurile merg într-o direcție bună. Și bunicul Sorin Ovidiu Vântu se descurcă foarte bine, o iubește foarte mult pe cea mică, este foarte atașat. Nu ai cum să nu fii, e o bucurie pentru toată lumea. Lumea când aude, Vântu, Enache, nu are nicio legătură, suntem oameni și își dai seama ce bucurie există în familie”, a mai declarat ea.

