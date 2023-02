La scurt timp după Anul Nou, Lora și Ionuț Ghenu au părăsit România. S-au îmbarcat în avion cu destinația Bali, acolo unde sunt acum. Cei doi și-au luat o cazare pentru trei luni, căci atât vor să petreacă acolo, însă în acest timp merg și în alte locații, vor să exploreze cât mai mult.

„Îmi place că în Bali nu îți poți cumpăra casă. Ei nu își vând teritoriul. Poți închiria pe mulți ani, chiar și pe 30 de ani, dar nu poți cumpăra. Nu poți să-i sari din nimic și asta e minunat. În felul ăsta se protejează de cei potenți financiar să nu le cumpere pământul și să îl vândă localnicilor la suprapreț.

Noi închiriem cât avem nevoie, ne punem baza undeva și apoi mergem 2, 3 nopți în alte locuri dacă ne face ceva cu ochiul. Un fel de vacanță în Bali din Bali! De data asta chiar am primit plângeri că nu postez mai des. Voi face și asta, mai ales că Ionuț se joacă cu un aparat foto/video profesional și e din ce în ce mai bun”, a explicat Lora, care muncește cu spor chiar dacă e la distanță mare de România.

„În Bali e frumos și oamenii nu se agită atât de mult, ceea ce pentru mine este ca o mângâiere. Noi suntem învățați să fim mereu pe fugă, mereu în stres, o luptă continuă cu nervii să nu ne scape de sub control. Aici lucrurile sunt complet diferite și toată lumea e focusată cumva să liniștească și chiar să vindece oamenii stresați sau care își gestionează greșit prioritățile”, a explicat ea.

Și a continuat: „E un loc care ne-a fost adăpost aproape jumătate de an în cea mai grea etapă a pandemiei și unde ne-am făcut prieteni. Ne-am întors cu mare drag și muncim fără să ne epuizăm, cunoaștem oameni incredibili, ne încărcăm bateriile și hrănim inspirația”.

În privința alimentației, Lora mănâncă în Bali foarte mult orez. „Mănânc cam ce mâncăm și acasă. Aici găsești de toate. Îmi place mult orezul și nu e o raritate nici la noi. Deci nu de mâncare îmi va fi dor. Dar orice dor se compensează cu tot ce am acasă”, a mai dezvăluit artista.

Chiar dacă e la mare depărtare de România, Lora e conectată la tot ce se întâmplă aici. De curând, ea a lansat „Noaptea la 3”, noua ei melodie, și anunță că anul 2023 îl dedică muzicii.

„Noaptea la 3” este primul capitol din „trilogia” pe care am pregătit-o pentru prima parte a acestui an. Sunt foarte entuziasmată și am muncit la acest concept peste un an. Atât piesele cât și clipurile au legătură și spun povestea inimii care simte că este înșelată, caută și găsește dovezi și trece apoi prin etapele dureroase ale despărțirii. Negarea, Conștientizarea, Răzbunarea, Acceptarea, Eliberarea. Cred că toate am trecut prin asta, nu scapă nimeni de aici fără lecția „inimii frânte”.

Mulțumesc Andi & Emanuel pentru că au vrut să spunem această poveste împreună. Îmi doresc să vă ajungă în inimi și să vindece”, a mai explicat vedeta.

„Anul ăsta mi-am propus să lansez multă muzică. Simt că mi-am mai revenit sufletește și mi-am redescoperit motivația și dorința de a face muzică. Am și colaborări superbe pe care sunt nerăbdătoare să le lansez”, a mai adăugat Lora care chiar azi lansează o superpiesă.

