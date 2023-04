Două luni și jumătate a rezistat DOC în competiția din Republica Dominicană. Pe 15 martie, prezentatorul Daniel Pavel a anunțat că el a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor emisiunii și e eliminat de la Survivor România 2023.

„De vreo două săptămâni am obosit și vreau să ajung acasă la fata mea și soția mea. Mă simt ușurat că acest drum a luat sfârșit. Vă mulțumesc din suflet pentru parcurs, a fost minunat. Am descoperit o grămadă de chestii despre mine și nu numai”, a declarat DOC, după ce a aflat că părăsește concursul.

DOC: „Mănânc pe sistem nervos de vreo două săptămâni”

Artistul e acum într-o perioadă de refacere. „Am pus o burtică de dulciuri în ultima vreme, am recuperat. Simt nevoia, nu știu. Mănânc pe sistem nervos de vreo două săptămâni, dar găsesc că este ceva normal având în vedere prin ce am trecut pe acolo”, a explicat DOC, care a mărturisit că era obișnuit cu condițiile dure de la Survivor 2023.

„Nu spun că era mai bine, dar creierul nostru se obișnuiește cu ceva și găsește că aia e normalitatea. Am stat două luni jumătate acolo și acum normalitatea este să aud valuri și să-mi croncăne păsărele necunoscute cu zgomote de animale pe acolo, chestii de genul. Aia crede creierul că e normal și i se pare acum ciudat să fie atâta tevatură pe aici”.

Întrebat dacă s-ar întoarce la Survivor, el a explicat: „Nu știu. Nu vreau să discut despre asta. Adică dacă nu aș ști că am fost, m-aș mai duce. Dar așa știind, nu. Iau o pauză momentan. Dar, lasă, eu mi-am făcut treaba acolo. Sunt mulțumit cu ce s-a întâmplat.

Găsesc că s-a terminat când trebuie să se termine. (…) Nu regret nimic. În niciun caz. Absolut nimic. Poate doar că am ajuns acum să mănânc foarte multe dulciuri. Dar ce s-a întâmplat acolo este bun întâmplat”.

„Nu cred că este cazul de psiholog. Că nu am traume din alea”

„Foamea a fost ultimul lucru. Eu eram obișnuit să fac fasting, adică duc foamea. Problema a fost când m-au părăsit toate zemurile din corp, adică atunci când am rămas fără proteine, fibre, nu mai mergeam, nu mai funcționam coerent. Mă târam pur și simplu, încercam să fac efort și nu mi se părea că îl făceam de fapt. Ca să înțelegi toată această experiență trebuie să o faci”, a mai declarat DOC.

„Cred că trebuie să stai liniștit, să trăiești cu cei cu care trăiești în mod normal și lucrurile vin la ușor. Nu cred că este cazul de psiholog. Că nu am traume din alea. Nu am PTSD (n.r. stres postraumatic) sau să mă trezesc noaptea urlând că intru în cursă. Nu am din astea. Dar o iau ușor”, a încheiat el.

