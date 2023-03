DOC era un concurent extrem de controversat, iar conflictul cu Ada Dumitru a cântărit probabil foarte mult în alegerea telespectatorilor de a-l vota să părăsească competiția. DOC este concurentul eliminat de la Survivor România 2023 în ediția de miercuri, 15 martie.

Artistul spune că în ultimele săptămâni era foarte obosit și își dorea să ajungă acasă, la familia sa. „De vreo două săptămâni am obosit foarte rău și îmi doresc să ajung acasă, la fata mea și la soția mea și nu numai.

Mă simt ușurat că acest drum a luat sfârșit. Vă mulțumesc din suflet și dumneavoastră și Războinicilor pentru parcursul ăsta, a fost minunat”, a declarat DOC după ce Daniel Pavel a anunțat eliminarea de la Survivor România.

Și a continuat: „Am descoperit o grămadă de chestii despre mine și nu numai. Sunt extrem de liniștit că treaba asta s-a terminat așa.

Credeți-mă că tumultul sufletesc era destul de unbearable (n.r. – insuportabil) în ultimele două săptămâni. Nu mai știam să fac față”.

După ce a aflat că va pleca din jungla din Republica Dominicană, DOC a făcut un gest neașteptat față de colegii săi, în special față de cei cu care a fost în conflict. Concurentul din echipa Faimoșilor a îmbrățișat-o pe Ada Dumitru, dar și pe Kamara.

După eliminarea lui DOC de la Survivor România 2023, în echipa Faimoșilor au mai rămas următorii concurenți: Carmen Grebenișan, Ada Dumitru, Remus Boroiu, Kamara, Ionuț Iftimoaie, Bianca Patrichi, Ștefania Stănilă și Mihai Zmărăndescu.

Cine este DOC

Vlad Munteanu este cunoscut de către fanii săi sub numele DOC. Cântărețul activează în industria muzicală românească din anul 1997, însă s-a făcut remarcat în 1999, atunci când alături de Deliric și de Vlad Dobrescu a înființat trupa C.T.C. (Controul Tehnic de Calitate), dar și primul label de muzică hip-hop: Facem Records, potrivit PRO TV.

DOC și-a lansat primul album solo în urmă cu 13 ani, în 2010, sub numele „Scăpat de sub control”. Concurentul de la Survivor România 2023 a avut mai multe colaborări de succes cu artiști precum Deliric, Vlad Dobrescu, Maximilian, Guess Who, Cabron.

În anul 2015, DOC a ajuns în topurile muzicale din România, după colaborarea cu Smiley pentru piesa „Pierdut buletin”.

„Lumea care mă știe, știe că iau provocări de genul foarte în serios. Nu aveam cum să ratez asta. Am făcut sport toată viața, am făcut o grămadă… fizic nu mi se pare că o să am probleme. Dar psihici… nici nu știi, n-ai fost pus niciodată într-o astfel de situație. Nu știu ce va ieși de acolo. Sunt dispus să fiu ce o să fiu. Înțeleg că la Survivor e ceea ce numim regim comunist. Adică mâncăm toți… nimic”, a spus DOC (Vlad Munteanu) înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Concurentul de la Survivor România 2023 este căsătorit și are o fetiță. În iunie 2019, DOC s-a căsătorit cu Anca Cristina, iar evenimentul a fost unul restrâns, unde au participat doar apropiații cuplului.

