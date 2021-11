S-au dus vremurile în care Codin Maticiuc era Crai de Dorobanți, mai ales de când în viața lui au apărut Ana, iubita lui, și Smaranda, fiica lor. El a renunțat la multe dintre activitățile pe care la avea înainte, iar acum este total schimbat. Chiar dacă nu mai este înconjurat de multe femei, așa cum ne obișnuia de fiecare dată când era surprins de Paparazzii, actorul nu a renunțat definitiv la cluburi.

Ana, femeia care l-a făcut tată pentru prima dată pe Codin Maticiuc, este o prezență discretă, dar care și-a pus amprenta asupra regizorului. Activitățile ei sunt total diferite de cele ale iubitului său, însă au găsit un echilibru ca relația lor să funcționeze în pofida faptului că sunt două firi total opuse. În timp ce lui Codin Maticiuc îi place să petreacă în cluburile de fițe, de oriunde, Ana preferă să facă sport sau să urce pe Kilimanjaro.

Noaptea trecută, când actorul s-a întors de la distracție, el a avut parte de o surpriză din partea partenerei sale. Codin Maticiuc a găsit pe masă sandvișuri calde și biscuiți făcuți în casă. Dar… asta nu este tot! Ana i-a lăsat și un bilet.

„Găsește-ți o femeie care să te aștepte cu sandvișuri calde și biscuiți făcuți în casă când vii de la Loft. Succes!”, a fost biletul pe care Ana, iubita lui Codin Maticiuc, i l-a lăsat pe masă acestuia.

Codin Maticiuc: „Totul în viață este despre așteptări”

De fiecare dată, Codin Maticiuc a reușit să surprindă pe toată lumea cu acțiunile sale. A scos două cărți, ultima „Viața lui Nuțu Cămătaru” fiind extrem de controversată, a lansat filmul de succes „Miami Bici” și a inițiat proiectul „Spitale Publice din bani privați”. Până la vârsta de 41 de ani, Codin Maticiuc a bifat multe reușite și nu se oprește aici.

„Există un avantaj atunci când lumea te desconsideră… este foarte ușor să faci impresie bună. Întotdeauna am plecat de sub nivelul mării și am fost considerat un băiat extraordinar doar pentru că am fost văzut că mâncam cu furculița și salutam. E foarte bine să fii subapreciat. Totul în viață este despre așteptări. La mine e clar: așteptările sunt foarte scăzute, așa că te voi impresiona pozitiv”, a spus Codin Maticiuc într-un interviu în urmă cu câteva luni.

A fost întotdeauna catalogat ca fiind un băiat de oraș, un băiat de bani gata, dar aceste etichete nu l-au deranjat întotdeauna. Codin Maticiuc este implicat în multe campanii și ajută oamenii, de multe ori fără să facă acest lucru public. „Ideea cu băiatul de bani gata nu mă deranjează, dar nici nu-mi place, pentru că nu e ceva cu care neapărat să te mândrești. E pur și simplu o realitate, un fapt, eu sunt asumat și asta e realitatea mea”, a mai spus el.





