„Am cântări prin București și prin țară, în vacanțe am tot fost în Caraibe, în Cannes, tot anul am mers în vacanțe până acum. Am zis că este timpul să și muncim.

Mi-aș dori să mă axez mai mult pe muncă, pentru că Dumnezeu mi-a dat distracție, lucruri frumoase, oameni frumoși, dar îmi doresc foarte mult să pot să ajung să cânt pe cele mai mari scene de la noi. Vreau să mă ocup de studio, să scot cât mai multe piese. Vreau să cânt pe scenele mari, la festivaluri.

Visez să ajung ca Delia sau Beyonce. Cerul este limita! Am avut peripeții în vacanțe, am pierdut avioane constant. Amândoi întârziem. Am pierdut împreună avionul în Bali. Aveam avionul la 12 noaptea și nu știam dacă avem la 12 noaptea sau dimineața.

Noi suntem zăpăciți, nu ai ce să ne faci. Ne-am enervat, am avut o lacrimă în colțul ochiului că a costat mult biletul. Când m-am întors în București, am avut cântare, iar biletul de avion a costat fix cât a fost cântarea mea”, a declarat Eliza Natanticu pentru Impact.ro.

Cosmin și Eliza Natanticu formează unul dintre cele mai longevive și sudate cupluri din showbiz. Eliza recunoaște că relația lor este bazată, în special, pe autoironie.

„Cred că umorul este secretul. Ne distrăm, râdem împreună, lăsăm unul de la altul când ne supărăm. Mie îmi place să fiu autoironică, îmi place să fac glume cu soțul meu, eu despre el, el despre mine. Ăsta este stilul nostru de relație, el m-a învățat să fiu așa, să nu iau lucrurile personal, să iau totul în glumă și atunci când iei totul în glumă, chiar te distrezi”, a mai spus Eliza pentru sursa citată.

