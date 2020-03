De Denisa Macovei,

De când a născut, Amalia Enache a învățat-o pe fiica ei să se joace cât mai mult în natură, să se bucure de frunze, să alerge cu picioarele goale pe pământ și să stea în nisip. De când s-a decretat stare de urgență, prezentatoarea Știrilor PRO TV a încercat să-i explice fiicei sale motivul pentru care nu mai pot avea activitățile de până acum.

„Alma știe că afară sunt oameni bolnavi și de asta stăm numai în casă, să nu ne îmbolnăvim și noi. Am vorbit cu sinceritate despre tot”, ne-a mărturisit Amalia Enache. Deși este o situație nu tocmai plăcută pentru părinții, mai ales pentru cei cu copii mici, prezentatoarea TV a încercat tot felul de activități pentru ca micuța ei să nu se plictisească nicio clipă. Mai în glumă, mai în serios, Amalia ne-a mărturisit că Alma a învățat să se dea cu rolele în casă. „Fetița mea îmi duce mult dorul, am fost chiar zilnic la serviciu, ore lungi, am plecat într-o sâmbătă la prânz cu ea plângând, pentru că era obișnuită să plec doar seara, așa încât când sunt acasă mă joc cu ea, colorăm, alergămm plantăm pe balconul meu minuscul semințe în ghivece, i-am pus o ladă cu nisip și când a fost cald râdeam că am ajuns la mare. Facem tot felul de lucruri împreună. Încerc să-i distrag atenția de la faptul că nu mai merge la grădinițî, în parcuri. Copilul meu a învățat să se dea cu rolele în casă, în vremea coronavirusului”, ne-a mai povestit Amalia Enache.