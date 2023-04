Cum i s-a schimbat viața lui WRS după ce a participat la Eurovision 2022: „Sunt recunoscut pe stradă”. Dansa la nunți și botezuri

-„Tu nu vrei”, „Bamboleo”, „Me Felipa”, „La Melodia” sunt cele mai recente melodii lansate de tine, nu? Ce ne poți spune despre aceste piese? Care e povestea lor?

-Da, îmi place să îmi delectez fanii cu muzică permanent și mă bucur că deja îmi recunosc soundul și că îmi spun că piesele mele îi bucură și că au ceva aparte. Muzică mea este influențată de ritmurile latine.

WRS a colaborat cu David Goldcher, iubitul Irinei Rimes

-Pentru piesă „Bamboleo” ai colaborat cu iubitul Irinei Rimes, nu? Cum a decurs totul?

-Într-adevăr, David a venit cu ideea să facem un remake al piesei Gipsy Kings. Am avut emoții pentru că e o piesă grea și nu știam dacă pot interpreta aproape de original. Însă așa am descoperit noi valențe ale vocii mele și am prins mai multă încredere.

„Am avut multe concerte și proiecte noi datorită momentului de la Torino”

-Cum e carieră ta în muzică, după Eurovision 2022? Pare că te bucuri de un adevărat succes, piesă „Llamame” e și acum difuzată la radio.

-Mi s-a schimbat programul radical, am avut multe concerte și proiecte noi datorită momentului de la Torino. Însă mă bucur să văd că eram pregătit pentru succes, am muncit mult pentru asta, iar acum vreau să continui acest progres.

-Ți s-a schimbat viața în vreun fel după participarea la Eurovision? Te recunosc mai mulți oameni pe stradă?

-Da, e frumos sentimentul să fiu recunoscut pe stradă sau în magazine. Îmi place, însă nu mă schimbă că om, consider că face parte din fișa postului. Asta înseamnă că fac ceea ce trebuie, iar prin intermediul muzicii am ajuns la acești oameni.

-Când ai simțit cu adevărat că ești cântăreț cu drepturi depline, să zicem? Știu că ai cochetat de mic cu muzică, copil fiind, cântai în corul bisericii.

-Când am avut primul concert. Atunci am simțit că oamenii au venit acolo pentru muzică mea, și sunt interesați. Am simțit că am trecut la nivelul următor și că am o responsabilitate mai mare.

„Părinții mă urcau pe masă și începea spectacolul”

-Mi-aș dori să povestim și despre carieră ta că dansator. Cum ți-au insuflat părinții iubirea pentru dans?

-Am învățat să dansez la evenimente din familie: nunți, botezuri. Părinții mă urcau pe masă și începea spectacolul. Îmi plăcea mult să dansez și încă îmi place.

-Care a fost momentul suprem, când ai excelat în această meserie și pasiune a ta?

-Categoric până acum momentul de la Eurovision.

-Știu că dansezi mult pe scenă, atunci când cânți, dar mai ai și proiecte doar de dans? Mă gândesc la show-uri de televiziune, poate la Pro TV, la Antena 1.

-Acum nu se mai poate muzică fără dans sau invers. Când scriu muzică dansez, corpul îmi e instrument. E un sentiment frumos.

-Vorbind de televiziune, îți mai doreșți să participi la vreun show? Mare succes ai avut alături de Emilian la „Te cunosc de undeva”.

-Încă nu m-am gândit, acum mă concentrez pe noul sezon de Te cunosc de undeva și să termin de scris albumul nou.

-Bănuiesc că ești mândru de carieră pe care o ai acum, nu? Dar timp pentru viața personală mai ai?

-Încerc să echilibrez viață personală cu cea profesională, pentru că pentru mult timp am fost preocupat doar de muzică și ajunsesem să mă simt tare singur. Acum sunt foarte fericit pe ambele planuri.

