Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Victor Slav recunoaște că, de-a lungul anilor, a pierdut foarte mulți bani. Totuși, el se consolează cu ideea că a încercat tot ce și-a dorit în materie de afaceri, chiar dacă unele nu au mers.

În trecut, Victor Slav a deschis împreună cu Anda Adam o florărie, însă afacerea nu a mers, astfel că au decis să o închidă. Fostul prezentator a spus ce greșeală a făcut în legătură cu acest business.

„De-a lungul vieții, am pierdut mulți bani, nu numai în investiții, ci în general. Probabil că o să mai pierd, dar eu sunt liniștit că am încercat să fac ceea ce am dorit. Unele au mers, altele, nu. A fost un business care a mers bine, dar am luat o decizie care nu trebuia luată, nu trebuia să deschid al treilea punct de lucru. Ideea de a ne dezvolta nu trebuia implementată în acel moment, dar din greșeli înveți”, a mărturisit Victor.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu recunoaște că nu este o persoană care reușește să strângă bani. „Nu pun bani la ciorap, nu am reușit să acumulez, mereu i-am investit, pentru că eu cred că banii trebuie să circule. Nu strâng sume colosale, nu mă ghidez după Molière, dar în perioada asta cei care au reușit să strângă și să aibă disponibilități bănești au un plus”, a mărturisit vedeta.

În pandemie, Victor Slav a deschis o cafenea, însă afacerea s-a închis foarte repede. Fostul prezentator Meteo de la PRO TV a declarat că a fost o perioadă foarte grea.

„Nu a fost nevoie doar de curaj, ci și de puțină nebunie. A fost un vis pe care am dorit să mi-l îndeplinesc și am reușit. Este o perioadă foarte, foarte grea, HoReCa este o industrie greu încercată, și nu numai, dar «bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război»”, a spus acesta.

În prezent, Victor Slav are mai multe contracte de imagine de unde îi vin sume destul de mari de bani. Fostul prezentator a rămas fără proiecte în televiziune, însă și-a găsit rapid altă sursă de venit.

