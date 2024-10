Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani, când Victor Slav se afla la localul unui prieten. A declarat că era singur în acel moment la masă, iar Selina a venit cu mai multe prietene.

Victor Slav a declarat că după ce a văzut-o atunci, cei doi s-au reîntâlnit după o lună. Relația lor a devenit din ce în ce mai serioasă și sunt foarte fericiți împreună.

„Ne-am cunoscut în cafeneaua prietenului nostru comun, Petre. Eu eram singur stingher la o masă. Eu eram, de fapt, cu Petre la masă, dar știi cum e, el are treabă, se ridică, face aia, practic eram singur. Ea a venit cu două prietene.

Întâmplarea face să se așeze la o masă fix lângă mine. Nu s-a întâmplat nimic atunci, au fost doar niște priviri într-adevăr mai insistente. Trece o lună de zile și ne întâlnim în același loc pur întâmplător”, a declarat Victor Slav, în podcastul lui Giani Kiriță, poitrivit Spynews.

Despre experiența de la Asia Express

Pentru Selina și Victor Slav, Asia Express a fost una dintre cele mai tari experiențe din viața lor. Participarea la show a avut un impact incredibil asupra lor. Selina a dezvăluit cum a schimbat acest lucru relația de iubire dintre ei.

„Nu există la noi jigniri, înjurături, vorbe urâte. Normal că ne certăm, suntem oameni, avem discuții, cred că ar fi chiar aiurea să nu avem, dar nu, nu a existat niciodată lipsa de respect la noi. A întărit relația. Îți dai seama că în confortul tău, în rutina ta, nu ești pus în situații atât de dificile și sub această presiune (…)

Ne-am dat seama că în orice situație am fi, facem față cu brio (…) Mi-am dus stima de sine la un alt nivel, pentru că nu mă credeam în stare să fac foarte multe chestii și le-am făcut și uite că am trecut peste și că am reacționat ok”, a mai declarat iubita lui Victor Slav, pentru sursa citată.

