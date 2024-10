Zilele trecute, Bianca Drăgușanu a organizat o petrecere fastuoasă pentru Sofia, fetița ei care a împlinit 8 ani. Tematica a fost păpușa Barbie, mult roz, multe baloane, un loc de joacă special și un tort pe măsură, pe mai multe etaje. A avut mulți invitați, mulți prieteni, dar și membrii familiei, bunica maternă și mătușa ei.

Și tatăl ei, Victor Slav, a fost invitat, însă a refuzat să fie prezent la petrecere. În schimb, el i-a organizat cu o zi înainte o reuniune Sofiei, a sărbătorit-o alături de familia lui. „Victor a luat-o cu o zi înainte, ne-am înţeles la telefon, a venit cu o zi înainte şi i-a făcut şi ei ceva, o mică adunare acolo în familia lor, cu bunica din partea lui, cu apropiaţii lui şi a avut şi ea acolo un tortuleţ şi nişte cadouri şi s-a simţit bine şi acolo.

Bianca Drăgușanu despre fiica Sofia: „E un copil binecuvântat şi iubit pentru că a avut parte de două petreceri”

Deci e un copil binecuvântat şi iubit pentru că a avut parte de două petreceri de ziua ei şi dublu cadouri. Vezi uite în situaţii de genul acesta mai are şi avantaje nu doar dezavantaje. Orice copil îşi doreşte ambii părinţi alături, dar uite că în situaţia asta primeşte dublu cadouri, are două petreceri şi e tare. Fiecare face cum consideră că e mai bine pentru el şi pentru copil.

Eu l-am invitat şi acum, şi anul trecut şi acum doi ani. Nu a putut, nu a vrut, nu ştiu, nu mă interesează. Pe de o parte, ţi-am zis, eu mă bucur pentru ea pentru că a avut parte de două petreceri. Probabil o fi avut treabă, nu ştiu, dar el a organizat cu o zi înainte şi am văzut de pe Instagram că a ieşit foarte drăguţ”, a declarat Bianca Drăgușanu la Antena Stars, conform Spynews.

Totodată, Bianca Drăgușanu nu a ezitat și și-a lăudat copilul. „Copilul meu se trezeşte în fiecare zi şi în fiecare săptămână mai frumos, mai inteligent. Mă uimeşte în fiecare zi ce trece. Mi se pare că din ce în ce e mai matură şi cumva încet, încet devine domnişoară.

Anul acesta nu mă aşteptam să îşi dorească de exemplu toboganul gonflabil pe care l-a avut în ultimii trei sau patru ani şi în ultima secundă mă gândeam zic: „Doamne, s-a făcut domnişorică”. În ultima secundă, cu o oră înainte de petrecere mi-a zis: „Mami, dar totuşi vreau tobogan gonflabil, te rog, măcar ultima oară anul acesta”, a mai declarat Bianca Drăgușanu.

Fetița Biancăi Drăgușanu învață la o școală de stat

În privința studiilor Sofiei, Bianca Drăgușanu a decis ca fiica ei și a lui Victor Slav să urmeze cursurile unei școli de stat și a explicat de ce a luat această hotărâre, deși ar fi avut posibilitatea să o înscrie la orice școală privată. „Momentan, da, când va fi adolescentă va trebui să și le facă singură. Și, deși eu sunt genul acela de mamă care își permite să își ducă copilul la o școală privată, am ales o școală de stat.

Dacă eu am crescut la o școală de stat și am reușit pe propriile forțe tot în viață, consider că și ea ar putea să facă la fel. Am «N» exemple de copii care au fost trimiși pe la Londra sau la cele mai scumpe școli din București și nici măcar nu știu să citească în engleză și ei sunt la școală cu profil. Sau se duc la școlile astea unde dai 5.000 de euro pe lună și joacă fotbal toată ziua. Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are și cum își rezolvă singură toate temele acasă.

Știe să scrie, știe să citească… dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta? Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului. Mă lăsa mama și pleca la serviciu, eram cu sora mea, stăteam în vacanță în fața blocului, n-aveam școală privată. Dacă eu sunt un om sănătos la cap sunt sigură că și ea va reuși în viață pe același sistem”, a spus Bianca Drăgușanu în emisiunea Fresh by Unica.

