Cum s-a îmbrăcat Bianca Drăgușanu în prima zi de școală a fiicei sale. Sofia a fost condusă în clasa a II-a și de tatăl ei, Victor Slav

Prima zi de școală la unitățile de învățământ de la stat are loc astăzi. Părinții și-au condus în această dimineața copiii la creșe, la grădinițe, la școală sau la liceu cu emoții mari. Printre acești părinți s-a numărat și Bianca Drăgușanu, care respectă tradiția și e mereu lângă fiica ei în prima zi de școală.

La prima oară a dimineții, Sofia Natalia a îmbrăcat uniforma cu cămașă albă, fustă, sacou și fundiță în păr și s-a îndreptat spre școală. A fost susținută de cățelușul ei, dar mai ales de mama ei. Bianca Drăgușanu și-a ținut de mână fetița, care acum e clasa a II-a.

Îmbrăcată în haine de brand, cu un sacou alb închis până sus cu fermoar, Bianca Drăgușanu a apărut în curtea școlii alături de fetița ei. Cele două nu au ratat ocazia și au făcut și o poză împreună pentru a marcat prima zi de școală din clasa a II-a.

Deși Bianca Drăgușanu și Victor Slav sunt despărțiți, tatăl și-a făcut apariția și el în prima zi de școală a Sofiei. Și el a făcut o poză cu fetița lui, poză care a ajuns imediat pe rețelele de socializare.

De ce Bianca Drăgușanu nu și-a dus fiica la o școală privată

În privința studiilor Sofiei, Bianca Drăgușanu a decis ca fiica ei și a lui Victor Slav să urmeze cursurile unei școli de stat și a explicat de ce a luat această hotărâre, deși ar fi avut posibilitatea să o înscrie la orice școală privată.

„Momentan, da, când va fi adolescentă va trebui să și le facă singură. Și, deși eu sunt genul acela de mamă care își permite să își ducă copilul la o școală privată, am ales o școală de stat. Dacă eu am crescut la o școală de stat și am reușit pe propriile forțe tot în viață, consider că și ea ar putea să facă la fel.

Am «N» exemple de copii care au fost trimiși pe la Londra sau la cele mai scumpe școli din București și nici măcar nu știu să citească în engleză și ei sunt la școală cu profil. Sau se duc la școlile astea unde dai 5.000 de euro pe lună și joacă fotbal toată ziua. Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are și cum își rezolvă singură toate temele acasă.

Știe să scrie, știe să citească… dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta? Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului. Mă lăsa mama și pleca la serviciu, eram cu sora mea, stăteam în vacanță în fața blocului, n-aveam școală privată. Dacă eu sunt un om sănătos la cap sunt sigură că și ea va reuși în viață pe același sistem”, a spus Bianca Drăgușanu în emisiunea Fresh by Unica.

