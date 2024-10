Victor Slav și partenera sa, Selina, trăiesc de aproape cinci ani o poveste de dragoste discretă și armonioasă. Recent, fostul prezentator TV a oferit detalii emoționante despre începuturile relației lor și despre cum a cunoscut-o pe femeia care îl echilibrează, în cadrul podcastului realizat de prietenul său, Giani Kiriță.

Victor, în vârstă de 44 de ani, și Selina, de 37 de ani, au reușit să construiască o relație solidă, în ciuda diferenței de vârstă și a vieții intense din lumea mondenă. Cei doi au devenit și mai apropiați după experiența în emisiunea „Asia Express” din 2024, unde românii i-au putut urmări în momente autentice și amuzante. Unul dintre aceste momente a fost cel al episodului cu bicicleta, o probă în care cei doi au căzut cu bicicleta într-un lac.

Fostul prezentator a povestit tot ce s-a întâmplat în momentul acela. De asemenea, Victor Slav a precizat că Selina nu știe să meargă pe bicicletă.

„Da, pot să spun că este femeia care mă echilibrează. Acolo a fost un dezechilibru total (incidentul din Asia Express – n.r). De ce spun că nu aveai cum să echilibrezi? Pentru că dacă așa a fost să se întâmple, așa s-a întâmplat. Noi am ajuns acolo primii. La panou, acolo, trebuia să ne alegem bicicleta. Ea nu știe să meargă pe bicicletă. Apropo de asta, ca o mică paranteză, înainte să plecăm la Asia, i-am zis: «hai să te învăț să mergi pe bicicletă», parcă știam. Am ajuns acolo, hai să ne alegem bicicleta (…)

Luăm caleașca. Ea se suie în caleașcă precum o ducesă și eu plec de pe loc, îți dai seama că oamenii nu au cum să pună toate fazele, e foarte mult, am plecat de pe loc și în 20 de metri era să cădem iar, lasă ce ai văzut tu. Nu aveam frâne, iar ghidonul ală, la un moment dat, când tu făceai stânga, el se ducea foarte mult în stânga. Tu dădeai și el pleca cu totul. Era bicicletă monument, din 1903. Avea anumite defecțiuni, după cum s-a văzut.

E, pe filmare acolo ai impresia că eu am tras stânga și ne-am dus efectiv în apă, dar a fost un cumul de factori, eu asta vreau să spun”, a povestit Victor Slav.

Despre experiența de la Asia Express

Pentru Selina și Victor Slav, Asia Express a fost una dintre cele mai tari experiențe din viața lor. Participarea la show a avut un impact incredibil asupra lor. Selina a dezvăluit cum a schimbat acest lucru relația de iubire dintre ei.

„Nu există la noi jigniri, înjurături, vorbe urâte. Normal că ne certăm, suntem oameni, avem discuții, cred că ar fi chiar aiurea să nu avem, dar nu, nu a existat niciodată lipsă de respect la noi. A întărit relația. Îți dai seama că în confortul tău, în rutina ta, nu ești pus în situații atât de dificile și sub această presiune (…)

Ne-am dat seama că în orice situație am fi, facem față cu brio (…) Mi-am dus stima de sine la un alt nivel, pentru că nu mă credeam în stare să fac foarte multe chestii și le-am făcut și uite că am trecut peste și că am reacționat OK”, a mai declarat iubita lui Victor Slav.

