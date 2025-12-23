Iulia Vântur se menține într-o formă de invidiat, făcând mult sport, dar și având o alimentație echilibrată.

„Îmi place mult mâncarea indiană, este foarte delicioasă, însă dacă exagerez se vede pe haine, așa că mănânc cu limită. Mâncare românească am gătit foarte rar, dar atunci când am făcut-o, a fost apreciată. Când vin acasă, mă bucur de mâncarea românească, făcută de mama, e cea mai bună!

„Totul cu măsură”, aceasta este rețeta pentru o dietă eficientă și pentru un stil de viață armonios. Eu nu intru neapărat în această categorie, pentru că nu dorm îndeajuns, sar mese, mănânc batoane cu fibre când sunt pe fugă (mai mereu), însă dimineața, pe stomacul gol, beau un pahar de apă călduță, cu o lămâie stoarsă, mai beau unul cu semințe de chia sau oțet de mere dizolvat în apă. Pentru micul-dejun, doar papaya.

Câteodată sar prânzul și mănânc doar seara… moderat. Nu am fost niciodată o iubitoare de cărnuri, așa că fructele, legumele, brânzeturile, peștele fac parte din dieta mea zilnică. Cred că secretul este să te menții activ, implicat, pasionat de ceea ce faci.

Când ești mulțumit și în pace interioară, se vede și pe chip. Am ajuns într-o fază bună a existenței mele, sunt mulțumită de mine și de viața mea. Am echilibrat și cele două lumi ale mele. Asta nu înseamnă că nu lucrez în continuare, cu tot sufletul, la viața mea, sunt într-o continuă transformare”, a declarat Laura Cosoi pentru revista VIVA!

