În vârstă de 45 de ani, Dragoș Bucur a aflat în urmă cu două decenii că suferă de diabet. Partenerul Danei Nălbaru știe cum să țină boala sub control, astfel încât să nu se agraveze. Prezentatorul de la PRO TV face injecții cu insulină și a învățat câte unități să își facă, în funcție de ceea ce mănâncă.

„Nu am mai mâncat dulciuri de la prânz. Nu mănânc în fiecare zi și oricum am vreun an-doi de când am înlocuit dulciurile cu dulciurile din fructe. Când simt nevoie de dulciuri apelez la un smoothie sau fructe ori smochine, cam așa ceva, dar mai mănânc și dulciuri.

În cazul meu, glucidele sunt cele mai importante, pentru că ele îmi ridică glicemia, dar în momentul în care tu știi cât ai glicemia și știi care este necesarul de insulină pentru zece hidrați poți tot timpul să compensezi. Îți dau un exemplu… o felie de pâine are zece hidrați, necesarul meu pentru insulină pentru zece hidrați este de două unități de insulină.

Atunci, eu mănânc două felii de pâine și asta înseamnă 20 de hidrați. 20 de hidrați ori douăzeci de unități de insulină înseamnă patru unități de insulină. Așa că dacă mănânc două felii de pâine îmi fac patru unități de insulină. Știu câți hidrați are o felie de pâine, 50 de grame paste sau de orez au zece hidrați, 80 de grame de mămăligă au zece hidrați, un ecler clasic are în jur de 25 de hidrați, un pahar de suc de portocale, în funcție de mărime, între 15 și 30 de hidrați”, a spus Dragoș Bucur, pentru Click!.

Recomandări Cum se pregătesc ucrainenii de cea mai grea iarnă: dorm îmbrăcați, își fac rezerve de hrană și apă, stau la lumânare. „Dar va veni și primăvara”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Dana Nălbaru îi este alături necondiționat și își cresc frumos împreună cei trei copii pe care îi au. Dragoș Bucur a povestit că boala de care suferă nu l-a împiedicat de la nicio activitate cu copiii săi. Chiar și cei mici au un stil de viață sănătos.

„Dana când m-a cunoscut aveam diabet, copiii când au venit pe lume eu deja aveam diabet. Pentru ei este un lucru absolut normal ce am eu. Eu țin acest lucru sub control. Fac aceleași lucruri pe care le face orice om sănătos. Merg cu Sofia, ne dăm cu placa, mergem pe munte, facem sport, alergăm, mergem la sală, cu copiii merg prin pădure. Ei nu simt că eu am o problemă.

Alimentația mea și a Danei, dar și a copiilor este la fel. Mâncăm aceleași lucruri. Noi oricum avem o dietă, un regim alimentar destul de sănătos de viață. Mâncăm multe legume, destul de puțină pâine asta pentru că e bine în general pentru sănătate, nu că sunt eu diabetic”, a mai spus prezentatorul pentru sursa mai sus menționată.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? Cea mai frumoasă jucătoare a anilor '90 a făcut senzație la un eveniment recent. Incredibil cum arată acum, la 52 de ani! FOTO

Playtech.ro Tragica moarte a unui artist complet: de ce ar fi fost ucis, de fapt, Ioan Luchian Mihalea, fondatorul Song și Minisong

Viva.ro Ce s-a ales de Ovidiu Cuncea, după ce a apucat-o pe calea bisericii și s-a despărțit de soție.S-a aflat totul chiar din gura lui: 'M-am...'

Observatornews.ro Justiţiarul din Berceni a încălcat ordinul de restricţie la câteva ore după montarea brăţării de monitorizare. Era la mai puţin de 200 de metri de fosta iubită

Știrileprotv.ro Doi părinți au ținut trei ani cadavrul copilului lor într-un borcan cu o garnitură coreeană

FANATIK.RO Povestea neștiută a românilor aflați pe Titanic. O mamă și fiul ei au ajuns din întâmplare pe vas și s-au salvat în ultima clipă din ghearele morții

Orangesport.ro ŞOC | Ţara Galilor vrea să-şi schimbe denumirea după Cupa Mondială. Care ar putea fi noul nume

HOROSCOP Horoscop 26 noiembrie 2022. Vărsătorii au parte de un moment bun, care vine însă cu o condiție: să fie ei cei care netezesc drumul pentru ceilalți

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday