Întrebată despre anxietate, Cătălina Grama, pe numele de scenă Jojo, a declarat că s-a maturizat mult și reușește să își controleze gândurile și stările.

„Oh, am destule! Gândește-te că sunt mamă a doi copii și sunt persoană publică de atâția ani de zile. E un lucru cu care cred că ne confruntăm toți pentru că trăim într-o lume foarte agitată.

Ritmul s-a schimbat, trebuie să facem lucrurile mult mai repede, mult mai bine, să facem practic mai multe joburi în același timp. M-am mai maturizat și îmi amintesc cine sunt cu adevărat. Și nu că nu îmi pasă, dar încerc să păstrez distanța când apar gândurile astea”, a dezvăluit vedeta pentru Unica.ro.

„Am avut un edem cerebral de toată frumuseţea şi am primit tratament 3 luni de zile pentru asta, pentru că am făcut şi o spasmofilie extremă (îmi tremurau şi mâinile, şi faţa în acelaşi timp”, a mărturisit Jojo.

„Nu am mai făcut sală în ultimii ani din cauza spatelui. M-am reapucat de antrenamente cu terapeutul care m-a ajutat cu spatele acum un an și jumătate.

Am niște probleme lombare și cervicale și nu mai pot să mă antrenez așa, necontrolat, cum mă antrenam până acum.

Mi-am ridicat copiii nonstop în ultimii ani, alte greutăți nu prea am ridicat. Să îți duci copilul pe un braț este o poziție greșită. Eu am reușit să-mi vătămez și un umăr așa (…) Și mi-am rupt aici un mușchi și am avut de tras foarte mult”, a mărturisit Jojo, pentru playtech.ro.

