Marcând prima vizită a unui președinte american în China din ultimii aproape zece ani, Trump a aterizat cu Air Force One la Aeroportul Internațional Beijing Capital la ora locală 19:50 (11:50 GMT), după un zbor lung de la Washington.

Dispute privind Iran, comerțul și Taiwanul

Disputele privind Iranul, comerțul și Taiwanul planează asupra întâlnirii mult așteptate dintre liderii celor mai mari economii ale lumii, o întâlnire pe care Trump o amânase deja din martie din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, Trump a părut ferm concentrat pe acorduri de afaceri; șeful Nvidia, Jensen Huang, a urcat la bord în ultimul moment în Alaska, iar Elon Musk (Tesla) a călătorit și el cu aeronava prezidențială.

În contextul intensificării cursei globale pentru inteligența artificială, Chinei îi este în prezent interzis să achiziționeze cipurile de ultimă generație produse de compania lui Huang, conform regulilor de export americane pe care Washingtonul le justifică prin nevoia de a proteja securitatea națională.

Trump a declarat într-o postare pe rețelele de socializare, pe drum, că îi va „cere președintelui Xi, un lider de o distincție extraordinară, să „deschidă” China, astfel încât acești oameni geniali să își poată face magia”.

Trump se așteptă la o „discuție lungă" cu Xi

Aflat în China pentru prima dată de la vizita sa din 2017, în timpul primului său mandat, Trump este așteptat să primească o primire fastuoasă din partea autorităților chineze și va avea un program foarte încărcat.

Trump și Xi vor purta discuții joi, la ora 10:00 (02:00 GMT), în opulenta Mare Sală a Poporului din Beijing, unde seara vor participa și la un banchet de stat. Vineri, cei doi au programat să bea ceaiul și să ia un prânz de lucru, înainte ca președintele american să se întoarcă acasă.

La plecarea de la Casa Albă, Trump a afirmat că se așteaptă la o „discuție lungă” cu Xi despre războiul comun americano-israelian cu Iranul, țară care vinde Chinei cea mai mare parte a petrolului său supus sancțiunilor SUA.

El a minimizat însă dezacordurile, spunându-le reporterilor: „Nu cred că avem nevoie de niciun ajutor cu Iranul” din partea Chinei și adăugând că Xi a fost „relativ rezonabil” pe acest subiect.

China „salută" vizita lui Donald Trump

Ministerul chinez de Externe a declarat miercuri că „salută” vizita lui Trump și că „China este pregătită să colaboreze cu Statele Unite… pentru a extinde cooperarea și a gestiona diferențele”.

Totuși, Beijingul își pierde răbdarea în privința păcii; ministrul de Externe, Wang Yi, i-a cerut marți omologului său pakistanez să intensifice eforturile de mediere între Iran și Statele Unite.

Trump a declarat luni că va discuta cu Xi despre vânzările de arme americane către Taiwan – democrația autonomă revendicată de China –, ceea ce reprezintă o abatere de la poziția istorică a SUA de a nu se consulta cu Beijingul cu privire la sprijinul acordat insulei.

Războiul comercial care mocnește de mult timp între cele două țări va fi, de asemenea, o prioritate pe agendă, după ce tarifele masive impuse de Trump anul trecut au declanșat o serie de taxe reciproce ce au depășit 100%.

Trump și Xi urmează să discute despre prelungirea unui armistițiu tarifar de un an, convenit de cei doi lideri la ultima lor întâlnire din Coreea de Sud din octombrie, deși un acord este departe de a fi sigur.

Se așteaptă ca pe ordinea de zi să se afle și controalele Chinei asupra exporturilor de pământuri rare și produse agricole.

Tensiune la Beijing

Tensiunea premergătoare summitului era deja vizibilă pe străzile din Beijing, jurnaliștii AFP observând polițiști care monitorizau marile intersecții și verificau cărțile de identitate ale pasagerilor la metrou.

„Este cu siguranță un eveniment important”, a declarat Wen Wen, o tânără de 24 de ani care călătorea din orașul estic Nanjing, fiind întrebată de AFP despre vizita lui Trump.

„Cu siguranță se vor face unele progrese”, a adăugat ea, menționând că speră ca Statele Unite și China să poată asigura o „pace durabilă”, în ciuda „instabilității recente a situației globale”.

Trump a lăudat în mod repetat relația sa personală puternică cu Xi, despre care a insistat luni că ar preveni o invazie chineză în Taiwan. Vizita lui Trump va fi analizată cu atenție de Taiwan și de aliații asiatici pentru a detecta orice semn de slăbire a sprijinului american.

