Conform click.ro, Răzvan Munteanu este specialist în tranzacțiile cu criptomonede și este interesat de acest subiect de ani întregi. Având în vedere acestea, soțul Deliei i-a dăruit lui Codin Maticiuc în urmă cu patru ani un bitcoin care astăzi a ajuns să valoreze nu mai puțin de 51.000 de dolari. La momentul acela, cadoul valora 5.000 de dolari.

„Mi-a spus îți donez asta, care la un moment dat va valora foarte mulți bani. Dacă nu ai nevoie și poți să îți duci proiectele fără asta, nu-l vinde, asta mi-a spus. Încă îl am”, a povestit Codin Maticiuc în podcastul lui de pe YouTube în care i-a avut invitați pe Delia și pe Răzvan Munteanu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În prezent, soțul Deliei Matache are diverse afaceri în multe domenii, pe lângă faptul că se ocupă și de cariera cântăreței. Răzvan Munteanu este patron de club, dar a investit chiar și în imobiliare. Nu mulți știu însă despre începuturile lui, când vindea produse cosmetice.

„În orice am vândut, că am vândut produse cosmetice în primă fază, poate vi se pare că nu au legătură între ele, ca business… dar elementul comun este că eu am știut să fac ceva bine doar pentru că am avut produsul respectiv foarte bun. Eu nu știu să fiu un bun producător, manager, dacă produsul cu care nu lucrez nu este unul foarte bun”, a declarat Răzvan.

Câți bani a făcut Codin Maticiuc până la 41 de ani

Recent s-a aflat detalii despre averea lui Codin Maticiuc. Are 41 de ani și se laudă cu reușitele lui în diverse domenii. Scrie cărți, e actor, e producător de film și mulți ani a fost cunoscut sub titulatura de „crai de Dorobanți” sau „băiat de bani gata”. Codin Maticiuc provine dintr-o familie bogată, însă în ultimii ani și-a făcut propria avere. Spune că a cheltuit mai mult decât a produs.

„Eu, personal, am produs câteva milioane, dar, dacă mă uit în spate, zic că am cheltuit mai mult”, a spus Codin Maticiuc în podcastul său de pe YouTube. „Adică tu până la vârsta de 31 ai cheltuit câteva milioane?”, a întrebat vizibil surprins de declarație, Cosmin Natanticu, prezent și el în podcast. „De ce 30 și un pic? Am început să fac bani de la 31, într-adevăr, dar pun cheltuielile până în ziua de astăzi. Până la 41 de ani am cheltuit câteva milioane”, a completat afaceristul.

PARTENERI - GSP.RO Bancul care îl scoate din sărite pe Putin. O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește ....”

Playtech.ro BOMBĂ! Rafila, anunț ȘOC despre românii cu 3 doze de vaccin! Toți trebuie să afle

Observatornews.ro Petrecere sângeroasă într-o vilă din Bușteni. Fiul fostului lider al clanului Sportivilor și-a înjunghiat în cap prietenul și s-a făcut nevăzut

HOROSCOP Horoscop 27 ianuarie 2022. Peștii s-ar putea să se streseze singuri, într-un mod inutil și ciudat, prin pesimism exagerat

Știrileprotv.ro O rachetă scăpată de sub control este în curs de coliziune cu Luna. Ce se poate întâmpla

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Beneficiile unui abonament de sănătate pentru tine și familia ta