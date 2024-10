Delia Matache, Erika Isac și casa de discuri Global Records au fost arătați cu degetul de deținătorul contului de Instagram „injur.frumos” din cauza unei neînțelegeri privind promovarea melodiei „Ratat” a celor două cântărețe. Conform Fanatik, „injur.frumos” este un experiment social transformat în documentar, care vorbește rolul înjurăturilor din viața noastră.

Pe Instagram, „injur.frumos” a explicat neînțelegerea cu Global Records. De fapt, a fost vorba despre promisiunea unei colaborări între pagina de Instagram menționată și cele două interprete, după ce acesta a gândit niște logouri pentru promovarea melodiei „Ratat”. După cum el a povestit, înțelegerea nu a fost respectată de Delia Matache, care a refuzat să posteze public pe profilul ei de Instagram clipul video de promovare făcut de el.

„Întrerupem programul normal pentru a vă povesti despre cum cea mai mare casă de discuri din România s-a pi*** pe mine. Vă întrebați oare cum? Ei bine, poate unii dintre voi au văzut postarea de ieri. Ce nimeni nu știe e faptul că această postare a fost făcută la cererea sau propunerea celor de la Global Records. Evident, nu exista niciun buget pentru această postare. Deci a fost făcut gratis. Răsplata mea urma să fie faptul că ar fi apărut la Delia pe profil. Ar fi fost un collab post între Înjur frumos și Delia.

Mai apoi, ar fi fost share-uit de Erika Isac. Spoiler alert! Nu s-a întâmplat asta. Și în continuare vă prezint sceneta în 4 acte a acestei țepe”, a zis el pe Instagram.

Reacția Global Records

După ce el a arătat inclusiv conversația pe care a purtat cu Global Records pentru promovarea melodiei celor două artiste, pe Instagram casa de discuri a reacționat public, recunoscând că a greșit. „Salutare! Ne pare sincer rău pentru situația creată. Din nefericire, persoana din departamentul nostru de promo nu a verificat întâi cu artiștii dacă aceștia doresc să share-uiasca postarea ta, așa cum era normal, și ți-a făcut astfel o promisiune care nu a mai putut fi respectată.

Și noi, dacă eram în locul tău, ne-am fi simțit nedreptățiți. Lucrăm de ani de zile cu sute de artiști, graficieni, editori video, regizori, și înțelegem pe deplin nu doar câtă muncă, cât și pasiune și suflet este pus în orice produs creativ. Pentru noi, relația cu ei este cea mai importantă, pentru că fără aceștia, Global Records nu ar mai există.

Ne dorim să îndreptăm această situație, și acest lucru începe prin a te plăti pentru muncă ta. Te rugăm să ne contactezi în privat cu o propunere financiară pentru postarea pe care ai făcut-o, astfel încât să putem rezolva această problema pe care am creat-o dintr-o greșeală făcută în grabă.

Încă o dată, ne pare rău și vrem să îndreptăm situația! Sperăm să înțelegi că nu am avut nicio secundă intenția de a ne încalcă promisiunea! Din grabă, exces de zel și dorința de a avea o campanie de promovare cât mai bună, într-un timp cât mai scurt, pentru artiștii noștri, de dată asta, cineva din echipa noastră a greșit! We wish you all the best! – Corina Vîlcu, Head of Marketing Global Records”.

Și soția lui „injur.frumos” a reacționat

Pe TikTok, și „dj__mata”, partenera lui „injur.frumos” a reacționat referitor la scandalul lui cu Global Records. În aproximativ cinci minute a povestit întreaga situație, la rândul ei ea a arătat și mesajele pe care acesta le-a avut cu casa de discuri. „Cea mai mare casă de discuri nu a avut bani să-l plătească”, a susținut ea.

Dincolo de acest scandal, melodia Deliei Matache cu Erika Isac se bucură de succes pe Youtube, are aproape 800.000 de vizualizări în trei zile de la lansare.

„Ratat” e acum pe locul 5 în tendințe pentru muzică.

