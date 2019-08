De Andreea Romaniuc Archip,

După un consiliu de familie, Andreea și George au decis că-i vor ca nași pe Aurelian Temișan, cântăreț, actor și coleg de emisiune cu Andreea, și pe soția lui, actrița Monica Davidescu. Nu au ales un cadru special pentru a-i face propunerea lui Aurelian, ci l-au luat la o vorbă la finalul unei zile de filmare. Despre cât de surprins a fost acesta ne-a vorbit Monica.

„Eu și Aurelian vom fi nașii Andreei, ai lui George și ai fetiței. Propunerea a venit pe fondul unei prietenii mai vechi, pentru că Aurelian o știe pe Andreea Bălan încă de la debut, iar ultimii 7 ani pe care i-au petrecut împreună la „Te cunosc de undeva!” i-au apropiat și mai tare și la bine, și la necaz. Propunerea a venit chiar la una dintre înregistrările emisiunii, când, la sfârșitul zilei, George a venit, vezi, Doamne, să o ia pe Andreea acasă și atunci amândoi l-au luat pe Aurelian deoparte și i-au propus așa, emoționant, să le fim nași. Eu nu puteam fi acolo, pentru că aveam spectacol în ziua respectivă, dar când am ajuns acasă, Aurelian mi-a zis: „Stai jos, ca să îți fac propunerea!” „, a povestit Monica Davidescu pentru Libertatea.

„Eu, care de obicei nu rămân fără cuvinte, am rămas fără cuvinte”

Într-o primă fază, Aurelian Temișan a crezut că Andreea Bălan îl vrea ca naș pentru creștinarea mezinei. Apoi, s-a lămurit că dacă acceptă propunerea colegei și prietenei sale, va fi în dublu rol: naș de botez, dar și de cununie.

„Am zis «OK, când va fi botezul copilului?», iar ea a zis: «Nu, nu, nu numai asta, vrem să ne și cununați». Eu, care de obicei nu rămân fără cuvinte, am rămas fără cuvinte! Am venit acasă, i-am spus Monicăi și am acceptat cu tot dragul”, ne-a dezvăluit Aurelian.

