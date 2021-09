Cum l-a ironizat Cuza pe Mihai Petre, la „Asia Express”. „Irina am ajuns, nu mai am misiuni, mai dați-mi misiuni”

Mihai Petre și-a făcut un renume pentru succesul pe care îl are în competiția Asia Express, atât la amulete, cât și la curse, acesta reușind să ajungă în timp record la Irina. Dar tot succesul poate veni la pachet și cu ironiile colegilor de emisiune.

„Toți suntem în orașul acesta, mai puțin Mihai Petre care e deja la Irina. Mihai Petre o trezește acum pe Irina și îi zice – Irina am ajuns, nu mai am misiuni, mai dați-mi misiuni. E abia ora 7. Am ajuns, nu este steagul pus, tu nu ești aici, ce e organizarea asta. Elwira, dacă nu ne dau misiuni mai grele, plecăm”, spune Cuza la a1.ro.

„Noi mergeam spre imunitate, imunitatea lui Mihai Petre, desigur”, mai spune Cuza, în mașină cu Emi, colegul său de echipă, pe drum spre noua locație. „Nu știu cum face, dar ce face, face bine”, adaugă Emi de la Noaptea Târziu.

