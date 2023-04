Cum petrec vedetele ziua de 1 Mai. Corina Caragea: „Sunt puțin atipică. Niciodată nu am înțeles mersul la mare”

Exclusiv pentru Libertatea, mai multe prezentatoare de știri, cântărețe sau actori ne-au dezvăluit ce planuri au pentru 1 Mai.

Lavinia Petrea, prezentatoarea Știrilor Pro TV, își dorește să meargă neapărat la mare anul acesta. „De regulă nu mergeam la mare de 1 Mai, dar în acest an, dacă este vreme frumoasă, îmi doresc să vedem marea pentru prima dată în acest an, în această zi specială!

Chiar dacă va fi doar „o fugă”, îmi doresc să le ofer copiilor această experiență. Klara cred că mă întreabă în fiecare zi când mergem la mare pentru că-i este dor!”, ne-a spus vedeta.

Jorge: „Nu mă mai animă petrecerile în club”

Cântărețul Jorge nu crede că va petrece în club ziua de 1 Mai, așa cum multe vedete obișnuiesc. „Nu mă mai animă petrecerile în club, pusul hainelor cele mai frumoase, făcutul prezenței. Prefer să fac un grătar cu niște prieteni, să vorbim, să râdem, să ne relaxăm. Cred că asta alegem să facem anul acesta. Simt că nu mai am energia să fiu omniprezent”.

În ceea ce-l privește pe actorul Silviu Mircescu, ziua de 1 Mai l-ar putea prinde pe scenă, căci muncește. „În fiecare an, de 1 Mai muncesc! Tot timpul s-a nimerit să am spectacole, filmări sau repetiții la teatru… Pentru mine, nu există această sărbătoare și, sincer, nici nu sunt fan să plec pe undeva sau să fac ceva în mod special… prefer să muncesc…”, ne-a declarat el.

Shurubel, prezentatorul de la „Vorbește lumea”, emisiunea de la Pro TV, speră că va ajunge la mare, dacă vremea va fi plăcută. „Încă nu am habar.

Mereu am fost ăla care nu știa niciodată ce face de 1 Mai, dar de fiecare dată ajungeam în Vama Veche. Marea mă trage spre ea un pic și, dacă vrea și șefa mea de acasă, cred că o să dăm o tură și anul acesta… doar să nu fie frig”, ne-a zis prezentatorul.

Cine sunt vedetele care muncesc de 1 Mai

Nici Denis Hanganu, care joacă rolul lui Tudor Achim în serialul „Clanul” de la Pro TV, nu și-a făcut planuri prea mari de 1 Mai. „Pai dacă totul merge bine și audiențele serialului Clanul vor fi la fel de mari, cel mai probabil voi fi în pregătiri pentru filmări.

Așadar, vă invit pe calea asta să urmăriți povestea personajului principal, Tudor Achim, până la final pentru că v-am pregătit niște scene foarte emoționante, dar și secvențe pline de acțiune. Vă aștept cu drag și la spectacolele mele de la teatru. O să vă placă mult”, ne-a spus el.

Cristina Joia: „E sentimentul acela că vine vara mai repede dacă te prinde 1 Mai la mare”

Și Cristina Joia, designer la „Visuri la cheie”, ar putea să muncească chiar de 1 Mai. „Șoc! E posibil să filmăm fix de 1 Mai anul acesta, dar dacă nu, voi fugi la mare. Anul trecut, asta am făcut pentru că era un festival rock și a fost minunat, chiar dacă foarte aglomerat, dar mie îmi plac oamenii, mulțimile. În plus e sentimentul acela că vine vara mai repede dacă te prinde 1 Mai la mare și eu ador marea!”, ne-a zis arhitectul.

Corina Caragea, care prezintă știrile sportive la Pro TV, sărbătorește 1 Mai prin muncă. „Sunt puțin atipică. Niciodată nu am înțeles mersul la mare de 1 Mai. Nici în adolescență, când era cool, nici acum la maturitate.

Așa că mereu de 1 Mai ori am sărbătorit muncind, lăsându-i pe alții să se bucure în club la mare ori am plecat din țară. Așa voi face și în acest an, cel mai probabil, dar după 1 Mai, când am primele zile libere”, ne-a zis vedeta.

La muncă va fi și cântăreața Maria Constantin. „De 1 Mai muncitoresc, la noi, artiștii, chiar se potrivește pentru că în fiecare an sunt pe scenă, cântând oamenilor dragi!”.

