„Este foarte bine ca noi să mai facem câte o detoxificare din când în când, eu luasem şi câteva kilograme în plus. Probabil din cauza dereglărilor şi din cauza faptului că nu dorm nopțile. Mai sunt şi probleme cu ficatul, care este foarte încărcat, probabil din cauza oboselii. Indiferent de ce dietă am ținut, nu am reuşit deloc să dau jos câteva kilograme.

Am făcut o postare pe TikTok, unde am întâlnit mulți oameni drăguți care mi-au dat tot felul de variante. Însă eu am ales-o pe cea mai bună. Este o fată de la Cluj, nutriționist, care s-a oferit să mă ajute în procesul acesta de detoxificare. Astăzi este a şaptea zi, am dat deja câteva kilograme jos şi mă simt super ok”, a declarat Maria Constantin pentru Spynews.

Maria a povestit cum funcționează această detoxificare a organismului și a dezvăluit totul pas cu pas. Artista spune că organismul său a intrat într-un fel de sevraj.

„Este un program de 15 zile şi mai am încă 8, în care trebuie să mă mențin. Este foarte strict, în primele două zile doar lichide, trebuie să beau foarte multă apă, minim 3 litri pe zi. Nu am voie ulei, nu am voie multe lucruri adăugate, doar salată verde simplă, carne albă slabă sau vită.

Nu am voie cafea, ceea ce a fost foarte greu pentru mine, deoarece am avut eveniment, cu obiceiuri, cu absolut tot şi a trebuit să stau până la 5 dimineața.

Am consumat doar apă, a fost foarte greu. Nu e deloc simplu, e de preferat să fii acasă şi să nu ai prea multe activități pe perioada detoxificării. E un întreg proces și la început mi s-a părut cumplit, pentru că organismul nu mai avea zahăr, cafea.

Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj. Am avut multe zile în care am spus că vreau să renunț, că nu mai pot. Dar ambiția este mult mai mare, cred că mi-ar fi trebuit nişte şedințe de yoga, să mă liniștesc”, a mai spus artista.

Este pentru prima oară când artista apelează la o dietă atât de dură și recunoaște că nu îi este ușor, însă, nu vrea să renunțe.

„Important este să ne simțim bine în pielea noastră, iar eu nu mă simțeam bine în pielea mea. Pe lângă asta este şi foarte sănătos. Aveam nevoie de lucrurile acestea pentru că nu am mai făcut o detoxificare până acum. Corpul meu avea nevoie de un restart.

Noi acum suntem şi foarte ocupați cu pensiunea, mai construim 5 camere, sperăm să fie totul gata într-o săptămână. Ne-am implicat în absolut tot, iar pentru mine a fost şi ca un fel de antrenament, în loc de sală”, a adăugat Maria Constantin.

