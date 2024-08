Din anul 2015 până în 2018, artista Maria Constantin a fost căsătorită cu Marcel Toader. Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, cânțăreața spunea despre mariajul cu omul de afaceri, care a murit în 2019: „Trăiam doar din cântările mele. La un moment dat îi dădusem fiului lui niște bacșiș pe care-l făcusem și țin minte că a fost ceartă pe acea sumă. El era foarte strict”.

Teo Trandafir a și dat-o de gol pe Maria Constantin când a venit vorba despre Silviu Prigoană, care le-a fost naș de cununie vedetei și lui Marcel Toader.

„Gătea regretatul Marcel Toader absolut bestial și Maria cânta în papuci de casă”

Teo Trandafir: „Făceam niște petreceri la domnul Prigoană acasă. Petreceri frumoase, cu lume bună, gătea regretatul Marcel Toader absolut bestial și Maria cânta în papuci de casă. Nu o să uit niciodată papuceii tăi de casă. Nu putea să cânte pe tocuri pentru că se tot deplasa. Imaginați-vă un om care cântă, dar nu îl auzi. Pentru că noi, în mod normal, nu am fi putut să cântăm la masă dacă tu ai fi cântat cât puteai. E foarte greu să cânți, mai ales când oamenii vorbesc, foarte încet, pentru că aerul nu te ajută”.

Maria Constantin: „Da, în momentul în care cânți într-un piano, este foarte greu mai ales dacă sunt note un pic mai acute, într-adevăr este foarte greu, te forțezi tu mai mult decât cum ai cânta în mod normal”.

Teo Trandafir: De ce făceai chestia asta? Tu ne cântai toate bucuriile pe care ți le ceream ore de-a rândul!

Maria Constantin: „Nașului Silviu Prigoană îi plăcea destul de mult”

Maria Constantin: Pe lângă faptul că nașului Silviu Prigoană îi plăcea destul de mult venea și foarte multă lume, zicea: «Stați să vi-o prezint pe fina mea care cântă și hai, fina, bagă și tu două, trei melodii».

Teo Trandafir: Erau tot felul de medici, niște specialiști, nu vă imaginați că intra oricine.

Maria Constantin: Nu se cânta doar muzică populară, mă lăsa să cânt și ce vreau eu și atunci într-adevăr cântam la plăcere, fix ce îmi doream eu și mai ales că atunci a fost o perioadă în care am participat și la Vocea României, cumva îmi și exersam eu anumite piese, înspre ce zonă trebuia să mă duc și mi-a prins foarte bine. Dacă nu făceam asta acolo, trebuia să studiez acasă, deranjam alți vecini.

Teo Trandafir: (…) Au fost niște momente absolut bestiale. Iar tu erai atunci foarte conciliantă cu toată lumea.

După mariajul cu Marcel Toader, Maria Constantin a fost singură timp de un an. A mers în vacanță în Sicilia singură și și-a retrăit „tinerețea”. „Am rupt cluburile în două, urcat pe mese, băute, tot tacâmul. Apoi am mai avut o relație cu un fotbalist (Dacian Varga – n.red.) și eram atât de fericită încât m-am îndrăgostit de Robert (actualul ei soț – n.red.)”.

În același interviu, Maria Constantin a admis că l-a înșelat pe Dacian Varga cu Robert Stoica, actualul soț. „Să testez și eu, să văd cum e. Da, am înșelat. A fost o nebunie și am ajuns măritată. Am fost sinceră. I-am spus (lui Dacian – n.red.)”. Citeşte întreaga ştire: Maria Constantin l-a înșelat pe Dacian Varga cu Robert Stoica, actualul soț. Ce explicație a dat artista: „Să testez și eu, să văd cum e”.

