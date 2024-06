Peste 45.000 de spectatori ieri, pe arena din Köln, la meciul România – Belgia, dintre care aproximativ 25.000 au fost suporteri români. Fanii belgieni au fost în număr de aproximativ 15.000. Chiar dacă s-a bucurat de o adevărată susținere, echipa națională de fotbal a României nu a reușit să înscrie în poarta Belgiei.

Andreea Esca și Corina Caragea, la meciul România – Belgia

Chiar și așa, suporterii s-au arătat mândri de jocul tricolorilor. În tribune, la meci, au stat și Andreea Esca și Corina Caragea. Prezentatoarele au purtat tricouri galbene ale echipei naționale de fotbal a României, pe spate fiind scrise însă numele lor. „Să jucăm”, i-a încurajat Andreea Esca pe jucători.

La fel a procedat și Corina Caragea înaintea partidei. „Este multă, multă emoție, iubire și entuziasm aici, la Köln, înainte de meciul naționalei Mii de români am întâlnit azi pe străzi, la Fan Zone și la Fan Walk spre stadion! Sunt copleșită! Va mulțumesc pentru toată dragostea cu care m-ați înconjurat și abia aștept să cântăm împreună pe stadion! Hai România! Fă-ne și azi fericiți! ”, a scris pe Facebook și prezentatoarea știrilor din sport de la Pro TV.

După scorul de 2- 0 pentru Belgia, Corina Caragea e încrezătoare în echipa României, spune că va merge și la Frankfurt, la meciul cu Slovacia.

Amândouă prezentatoare s-au bucurat de meci, au sărit și scandat cu suporterii, i-au susținut până în ultima clipă pe tricolori.

Selecţionerul Edi Iordănescu, după meciul România – Belgia

Selecţionerul Edward Iordănescu a spus că este mulţumit de evoluţia tricolorilor la meciul cu Belgia și că au dat tot ce au putut. „Ne-am luptat, n-am cedat, am făcut tot ce am putut şi mulţumesc echipei. În repriza întâi am suferit, nu e uşor să pleci de la 0-1. În partea a doua s-au schimbat lucrurile. Tot timpul e loc de mai mult, dar echipa a dat totul şi nu pot fi supărat.

Băieţii ăştia au câştigat acum cinci zile cu Ucraina şi ţin România pe primul loc, suntem la mâna noastră. M-a supărat golul de 0-2. Acum trebuie să ne recuperăm, avem o zi în minus faţă de Slovacia. E o grupă nebună, e un moment important, de răscruce pentru noi toţi. Cu Slovacia e momentul adevărului”, a spus Iordănescu.

Jucătorii lui Edi Iordănescu rămân cu 3 puncte în grupă, după ce au surclasat Ucraina (3-0), și păstrează șanse la calificarea în optimi. Următorul meci, cel decisiv, va fi cu Slovacia, pe 26 iunie.

Nicolae Stanciu a declarat că este mândru de toată echipa tricoloră. „Ştiam că trebuie să suferim împotriva unei echipe ca Belgia. Puteam să închidem calificarea din această seară, dar am jucat împotriva unui adversar puternic. Dacă reuşeam să egalăm la ocaziile avute, poate alta era soarta meciului. Sunt mândru de toţi colegii, de cum am luptat timp de 90 de minute. Şi vrem să rezolvăm calificarea la meciul cu Slovacia”, a spus Stanciu la Pro TV.

