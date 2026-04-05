Departe de agitația orașului și de ritmul alert al vieții cotidiene, Andreea Esca a ales să se bucure de o minivacanță liniștită în mijlocul naturii, la Porumbacu de Sus. Prezentatoarea a petrecut momente speciale alături de familia sa. În acest an, prezentatoarea Știrilor PRO TV este alături doar de fiica ei, Alexia Eram, pentru că fiul ei, Aris, se află în Republica Dominicană, unde participă la Survivor România 2026.

Andreea Esca a ales să petreacă Paștele catolic într-un mod simplu și cald, alături de cei dragi. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi imagini din vacanță, surprinzând atât peisajele spectaculoase, cât și momentele de liniște petrecute în familie.

Atmosfera a fost una departe de agitația urbană, iar prezentatoarea a arătat încă o dată cât de mult apreciază aceste clipe de reconectare. Zona Porumbacu de Sus nu este aleasă întâmplător. Pentru Andreea Esca, acest loc are o valoare aparte, nu doar din punct de vedere emoțional, ci și profesional.

Alături de soțul său, Alexandre Eram, vedeta s-a implicat în dezvoltarea unor proiecte turistice în zonă. Cei doi au reabilitat mai multe case tradiționale, pe care le-au transformat în spații de cazare, păstrând farmecul autentic al arhitecturii locale.

Refugiu pentru vedete și turiști

Locuințele, amplasate chiar pe malul râului Porumbacu, au devenit în timp un adevărat refugiu pentru cei care își doresc liniște și natură. Acestea sunt frecventate atât de turiști obișnuiți, cât și de persoane publice.

Printre cei care au ales să se relaxeze aici se numără Tudor Chirilă, Pavel Bartoș, Dana Rogoz, Laura Cosoi, Rareș Năstase și Roxana Hulpe.