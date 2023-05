De 10 ani, Adrian Mutu formează un cuplu cu Sandra, femeia care l-a făcut tată pentru a patra oară. Căsnicia lor este una liniștită și plină de momente frumoase. „Briliantul” are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale Sandra, iar despre dragostea lor spune că este foarte profundă. Fostul fotbalist are o relație foarte bună și cu soacra sa, care îi răsfață de fiecare dată cu preparate delicioase.

„Am o relație cu Sandra de 10 ani, suntem căsătoriți de 8. Dragostea adevărată e eternă, două persoane, atunci când se iubesc cu adevărat, nu poți să și urăști. Dragostea aia cu foc, când pe oriunde o prinzi, o rupi? Nu știu cât durează, nu am stat să mă gândesc. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că sunt ok și în momentul de față. Normal că intervine obișnuința. Bine, nici nu aș vrea să trăiesc tot timpul butterfly-ul ăla. Toți, cu cât înaintăm în vârstă, ar trebui să ne gândim la tot ce am simțit noi când eram mici, toate astea, gata, am fost acolo. Dragostea dintre mine și soția mea e mult mai profundă, și la nivel mental.

(n.r. – dacă îl ajută faptul că are o relație foarte bună cu soacra sa) Da, ajută, e important”, a declarat Adrian Mutu.

Recomandări Mircea Geoană a anunțat că va ajuta, omenește, familia cumnatului urmărit general Ionuț Costea, condamnat pentru corupție. Cine ajută însă familiile românilor plecați să muncească, nu ca să fugă de închisoare?

Mama Sandrei spune că antrenorul este ca și copilul ei și îl iubește foarte mult. „Adi e copilul meu. Nu sunt soacra lui. (…) Eu le pregătesc tot ce vor ei.”

Înainte de a fi cu Sandra, Adrian Mutu a fost căsătorit cu Alexandra Dinu. Povestea lor de dragoste a început când aveau 20 de ani și nu a durat prea mult. Antrenorul Rapidului spune că se înțelegea bine cu mama actriței, însă era mult prea tânăr ca să înțeleagă cum funcționează anumite lucruri.

„Cu prima, cu mama Alexandrei, ok, eram și foarte tânăr atunci, aveam 20 de ani, a doua murise. Cu soacra actuală, da, am (n.r. – o relație foarte bună). Cel mai mult îmi place atunci când gătește, sunt ficățeii, face niște ficăței extraordinari. Nu știu, cred că e rețeta ei”, a spus Adrian Mutu în cadrul podcastului „Da Bravo!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Motivul pentru care Adrian Mutu a divorțat de Alexandra Dinu

Adrian Mutu a povestit în volumul său autobiografic, „Revenirea din Infern, Povestea Neștiută a Vieții Mele”, despre relația cu Alexandra Dinu, dar și care a fost motivul pentru care au divorțat la doi ani de la nuntă.

Recomandări REPORTAJ. „Turcul pleacă în Europa, se bucură de democrație, dar spune că e mai bine dincolo”. Al doilea tur de alegeri, prin ochii „micului Istanbul” din București

La începutul anilor 2000, Alexandra Dinu și Adrian Mutu formau un cuplu frumos și mereu erau pe prima pagină a ziarelor. S-au căsătorit în anul 2000, iar doi ani mai târziu au divorțat. La peste 20 de ani de la despărțire, fostul fotbalist povestește în cartea sa despre relația cu Alexandra Dinu.

„Ne-am întâlnit și a fost dragoste la prima vedere. Tineri, foarte tineri, eu, 21, ea, 19 ani. Abia plecasem în Italia, Alexandra rămânea în țară, era greu. Însă relația avansa, așa că am hotărât să ne gândim la căsătorie și, după șase luni, am făcut acest pas. Voiam ca Gică Hagi și soția sa, Marilena, să ne fie nași. Era idolul meu, se spunea că la EURO 2000 îmi predase ștafeta, așa că l-am rugat pe Giovani să vorbească să vadă dacă sunt de acord”, povestește Adi Mutu în volumul „Revenirea din Infern, Povestea Neștiută a Vieții Mele”.

„Ne-am dat seama că ne-am maturizat, că nu mai rezonăm”

Deși deveniseră părinți, lucrurile în relația lor nu funcționau deloc bine. Adrian Mutu a povestit că odată ce s-a maturizat, ei au realizat că nu mai rezonează și că nu mai au lucruri în comun.

„Acasă, deși trecuseră doar nouă luni de la nașterea lui Mario, lucrurile nu mergeau așa cum ar fi trebuit, astfel că în martie 2003, am băgat actele de divorț, care s-a finalizat în octombrie. Cred că întrebarea «De ce s-a întâmplat așa?» am auzit-o de o mie de ori, dar niciodată nu m-am ferit să răspund. Când am ales să ne căsătorim, am făcut-o pentru că așa am ales Alexandra și eu. Nu ne-a obligat nimeni, am gândit că e tare că avem personalități diferite, că minus cu plus ajută pe parcurs, că ne modelăm unul după celălalt.

Recomandări MOMENT DE ȘOC LA CANNES: Cineasta Justine Triet l-a atacat pe Macron cu trofeul în brațe: „Țara a fost traversată de o contestare puternică și unanimă a reformei pensiilor, care a fost negată și reprimată într-o manieră șocantă”

Cu trecerea timpului, ne-am dat seama că ne-am maturizat, că nu mai rezonăm și dacă nu mai aveam lucruri în comun, ce puteam face? Așa că am ales să divorțăm. Cu trei ani și jumătate înainte, în perioada în care priveam mult la televizor, încercând să învăț limba italiană, am reținut o replică ce mi s-a părut foarte tare: «Sunt om, nimic din ce e omenesc nu mi-e străin!». Așa am fost și noi, un soț și o soție care, la un moment dat, nu s-au mai înțeles”, a mai relatat Adrian Mutu despre relația cu fosta soție, Alexandra Dinu, în volumul „Revenirea din Infern, Povestea Neștiută a Vieții Mele”.

Playtech.ro Lovitura primită de Mircea Geoană. Puțini se așteptau, reacția oficialului NATO

Viva.ro Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Ginei Pistol și ai lui Smiley. Ce gest a decis să facă prezentatoarea în ziua nunții

TVMANIA.RO Costi Diță și casa de modă „Las Fierbinți”. Câte treninguri are Giani? „Unele sunt unicat”. EXCLUSIV

FANATIK.RO Planta din Africa pe care românii o pot cultiva în țară și cu care vor da lovitura în viitorul apropiat. Nu e afectată de secetă și înlocuiește cu succes porumbul

Știrileprotv.ro Topul celor mai puternice 10 armate ale lumii în 2023. Surprinzător, pe ce loc se află România

Observatornews.ro Reacţia unei cliente când vede cât a ajuns să coste un pui de ţară. ''Obrazul subţire cu cheltuială se ţine''

Orangesport.ro Gestul controversat făcut de Paul Iacob după gol! "Să nu fie cumva adresat lui Mutu". Colegii au încercat să-l acopere, dar camerele l-au surprins | VIDEO

Unica.ro Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, show la nuntă: 'Josephine a dansat balet, s-a făcut cerc în jurul ei' / Foto exclusiv