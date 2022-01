Într-un interviu online în emisiunea „Xtra Night Show”, Andreea a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă a doi copii.

„Mă gândeam că la al doilea copil nu mă mai poate surprinde nimic, deoarece am trecut prin toate etapele, prin toate emoțiile, și va fi foarte ușor.

Ei bine, nu a fost așa, Tiago a avut câteva probleme cu colicii, mai grave decât au fost prima dată la Namiko, iar noi de trei luni și jumătate nu dormim”, a declarat actrița, potrivit Unica.

„Sunt zen. Am ajutor pe timpul zilei. Tura de noapte îmi revine pentru că alăptez. Eu am antrenamentul nopților pierdute. Dar atunci când se mai liniștiseră apele, am luat-o de la capăt. Sunt mai liniștită, mai calmă și mai răbdătoare decât oricând. Îmi dau seama că micuțul n-are nicio vină. Atunci am toată răbdarea”, a completat.

Întrebată cum l-a primit Namiko pe Tiago, Andreea a mai spus: „Genial! Nici dacă-i impuneam noi să o facă într-un fel, nu o făcea mai bine decât s-a întâmplat.

Fără niciun fel de gelozii. În continuare există acest risc, noi încercăm, pe cât ne pricepem, să-l limităm. Este foarte atașată de el. La fiecare minut vine să-l îmbrățișeze și să-l pupe”.

