„Se vinde! În ultimii ani am avut cea mai frumoasă casă de la malul mării. Cu o magie aparte a locului, pe noi ne-a convins s-o cumpărăm în primele 5 minute de când am văzut-o.

Un apartament în MAMAIA NORD, situat fix lângă plajă, amenajat într-un stil care te conduce direct în vacanță. O investiție bună sau un cămin atât de primitor încât noi am venit şi iarna şi vara şi ne-am simțit la fel de bine.

Foarte aproape de bloc sunt multe spații comerciale, restaurante, distracții pentru copii deschise tot timpul anului.

Și fiindcă familia noastră s-a mărit între timp, iar planurile s-au mai actualizat, ne pregătim să ne luăm rămas bun de la acest cuibușor. Să îl predăm complet mobilat şi utilat unei alte familii care să se bucure de briza mării şi de muzica valurilor. Poate chiar din acest sezon, totul este pregătit.

Recapitulând, avem living și bucătărie deschisă, 1 dormitor, 1 baie, hol, 1 terasă cu vedere la mare, suprafață totală 60 mp utili. Capacitate de cazare: 4 persoane. Imobil din 2019, etajul 3 din 5, în bloc cu lift”, a scris Andreea Ibacka.

Andreea Ibacka și Cabral

În anul 2011, Cabral și Andreea Ibacka s-au căsătorit. Cei doi și-au întemeiat o frumoasă familie, au doi copii, pe Namiko și Tiago.

Trăiesc fericiți într-o casă din cartierul Berceni, din București, unde au și o mică curte. De-a lungul anilor, de-a lungul mariajului lor, Cabral și Andreea Ibacka au recunoscut că nu întotdeauna s-au înțeles perfect, au mai avut și probleme, însă întotdeauna au discutat și au rezolvat neînțelegerile apărute.

