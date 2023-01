Cum scăpa designerul de pantofi Mihai Albu de milițienii care voiau să-l tundă, când era student: „Aveam părul până la mijlocul spatelui”￼

Mihai Albu, 60 de ani, a povestit Ionelei Năstase în cadrul emisiunii „La cină”, de la Digi24, despre începuturile sale. În copilărie desena soldăței, mașini și cowboy și înclinația pentru desen avea să-l ducă întâi la Universitatea de Arhitectură.

Cum dribla milițienii care voiau să-i tundă pletele

„Aveam privilegii ca student arhitect. Mă oprea Miliția să mă tundă, aveam părul până la mijlocul spatelui, le arătam milițienilor legitimația de student la Arhitectură și scăpam. Eram 30 de studenți, pe an, pe țară, lucram pentru «Fondul Plastic», făceam rost de bani”, a povestit designerul.

Faptul că desena bine îi asigura și banii de buzunar. „Vara, la mare, îmi plăteam cazarea făcând portrete pe plajă, nu consumam banii de acasă. Făceam mărțișoare, felicitări, pentru «Fondul Plastic», o duceam bine. Ne descurcam pentru a face tot felul de lucruri în comunism, cu cutia de ness și pachetul de țigări”, a rememorat creatorul de pantofi de damă.

Mihai Albu a mărturisit că meseria și-o privește ca pe un hobby. „Mi-a plăcut relația cu clientele mele, să le sfătuiesc, să le ajut să-și aleagă încălțămintea potrivită, sunt un fel de slujitor al piciorului femeii. Eu doar le atrag atenția, când întreb de eveniment. Mie îmi plac femeile înalte, pe mine nu mă deranjează dacă o femeie este mai înaltă ca mine”, a mărturisit acesta.

Mihai Albu se consideră „un fel de slujitor al piciorului femeii”

„Dacă-ți iau două, mai lași la preț?”

Ionela Năstase a fost complimentată pentru pantofii purtați, dar femeia a vrut să știe dacă Mihai Albu a calculat vreodată câte perechi a conceput până acum. „Sunt undeva la 100.000. Am avut cliente de genul care comandau o dată vara, o dată iarna, câte 20 de perechi! Acum, clientele mele sunt mai cumpătate după pandemie”, a povestit acesta.

Designerul ale cărei creații costă și câteva sute de euro spune că înțelege nevoia de economisire a clientelor, dar și se simte puțin ofensat când îi cer reduceri.

„Mă deranjează, dar înțeleg că poate și eu aș face la fel. Negociază mereu: «Dacă-ți iau două, mai lași la preț…». Un pic ca la piață, zici că vindem castraveți”, a mărturisit Mihai Albu.

A rămas cu un regret: de ce n-a plecat în Belgia

Are un mare regret, cu care s-a obișnuit să trăiască de multă vreme. O altă viață, o altă carieră, poate un alt renume.

„Regret că n-am plecat din țară! Înainte de a deschide firmă, aveam niște prieteni în Belgia, care au vrut să-mi arate Occidentul. Aveam loc de muncă, în arhitectură, aș fi putut rămâne acolo, găsisem loc de muncă, sprijin, casă. Ce m-a ținut departe de acest vis? Mama! Mi s-a părut că n-ar fi corect să rămân acolo și s-o las singură”, a explicat Mihai Albu, care, în prezent, o are pe mama sa sub propriul acoperiș și are grijă de ea.

