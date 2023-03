La „Vorba lui Jorge”, pe YouTube, Andrei Aradits a anunțat pentru prima dată că el și soția Andreea au divorțat. „Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni, face yoga. Doar eu cu el (n.r. – Eric) suntem“, a explicat actorul, care acum se ocupă singur de băiatul său.

Ce carieră vrea să urmeze băiatul lui Andrei Aradits

Eric Aradits termină anul acesta liceul și își dorește să devină actor, la fel ca tatăl lui. Andrei Aradits se gândește să își ducă băiatul la o facultate în străinătate, dar nu în Anglia, căci nu are suficienți bani. „Acum, a depus actele, vrea să facă tot treaba asta, din păcate….Am încercat să îl îndrum cumva către o facultate de afară.

Problema este că toate facultățile ce profil de afară sunt în limbile specifice și cum Marea Britanie a ieșit din Uniunea Eiropeană are niște prețuri de care nu te atingi, a rămas o posibilitate în Irlanda. Dacă l-ar primi acolo ar fi ideal. A depus, habar n-am, să vedem ce lucruri mai trebuie făcute”, a zis actorul.

Ulterior, Jorge l-a întrebat cum se descurcă singur cu banii, iar el a explicat: „Am intrat în rezerve, dar, da. Ideal ar fi, și eu îmi doresc să facă facultatea afară nu neapărat pentru că afară umblă câinii cu covrigii în coadă, dar mi se pare foarte important pentru el să aibă o perioadă în care va trebui să se gestioneze de unul singur.

Indiferent ce informații va primi de la facultatea aceea, dar să stai undeva, să devii independent, să trebuiască să îți gătești singur, să ai nevoie de mai mulți bani și să te angajezi, habar nu am”, a mai explicat actorul.

Mesajul fostei soții a lui Andrei Aradits, după ce actorul a anunțat divorțul

Conform spuselor sale, viața este compusă din fiecare moment trăit și fiecare om întâlnit, din lecții și despărțiri, din schimbări și cunoașterea de sine. Andreea Aradits se află în India de șase luni. „Fiecare suflet pe care îl întâlnim în viață este acolo pentru un motiv. Fiecare întâlnire ne lasă o impresie, fiecare acțiune ne schimbă un pic.

Pentru că schimbarea este constantă, fie că ne place sau nu, fie că o dorim sau nu. Totul se rezumă la ceea ce suntem în prezent. Sunt recunoscătoare pentru toți cei pe care îi întâlnesc pe drumul meu, știu că sunt acolo să mă învețe ceva și eu îi ascult”, a scris Andreea Aradits, pe pagina sa de Instagram.

Andrei Aradits a fost și la psiholog

După divorț, actorul a ajuns la psiholog. „Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri. Dar știi de ce aveam nevoie, de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil și am zis că «ok, lumea mă place».

Doar că, la un moment dat, s-a îndrăgostit o fată de mine și am că nu, gata”, mai spus acesta, în cadrul podcastului lui Jorge.



