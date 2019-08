De Denisa Macovei,

Îndrăgitul interpret nu i-a mai găsit la “Vocea României” decât pe Smiley și pe Pavel Bartoș din vechea echipă, Loredana și Marius Moga fiind schimbați, între timp, cu Tudor Chirilă și Irina Rimes, însă asta nu l-a demoralizat. Cu glumele la el, Horia s-a asigurat că toată lumea se simte bine la filmări.

– Horia, ce amintiri mai ai în legătură cu cele trei sezoane ca antrenor “Vocea României”?

– De toate felurile… Bucuria de a cunoaște oameni frumoși, inspirați, veseli și muncitori, fericirea de a fi antrenorul a doi câștigători, frustrarea de a fi pus să aleg, dintre doi elevi de-ai mei, unul singur. Și nu în ultima instanță, bucuria de a fi alături de colegii mei antrenori.

– Din trei sezoane ai câștigat două, cu Julie Mayaya și Mihai Chițu. Cu Julie ai păstrat legătura, însă despre Mihai nu am auzit nimic. Ați încercat vreo colaborare?

Julie Mayaya va fi ajutorul lui Horia la “Vocea României”

– Cu Julie și Mihai am colaborat, în spectacolele mele, de multe ori. Din toamnă, pe Julie o veți vedea alături de mine. De data asta, eu o să-i cer ei ajutorul. Cu Mihai vorbesc des și îmi place să văd că nu a renunțat la cântat. E bine. Și mai e ceva: e încă foarte iubit de fete. (râde)

“Bartoș parcă e mai subțire și mai glumeț”

– Au trecut 5 ani de când ai părăsit scaunul de antrenor de la “Vocea României”. Cum a fost revenirea? Și ce ai găsit schimbat?

Pavel Bartoș e prezentatorul concursului de talente

– 5 ani? Pfff, ce repede au trecut… Cei 5 ani au fost plini de experiențe noi și frumoase, atât pentru mine, cât și pentru ceilalți colegi ai mei. Ne-am regăsit mai maturi, mai pregătiți, mai dornici să facem lucruri frumoase împreună. Schimbarea e benefică. Și Bartoș parcă e mai subțire și mai glumeț. (râde)

– Cum au reacționat fetele tale când le-ai dat vestea că te întorci la PRO TV?

– Copiii mei s-au bucurat de fiecare dată când am ales să fac o schimbare în viață mea profesională. De fapt, PRO TV-ul este pe tasta cu numărul 1 a telecomenzii noastre. Asta cred că spune ceva…

– În primele sezoane, aveai discuții aprinse cu ceilalți antrenori. Cum merg lucrurile acum?

– Merg… unse! Suntem cu toții zen. Cu Irina fac schimb de rețete culinare, cu Bartoș joc tenis, cu Smiley colaborez la viitorul meu album, iar Tudor îmi mai interpretează, din când în când, din Cehov, asta când nu dezbatem politică externă a Franței de pe vremea lui Napoleon… (râde)

Irina a rămas singura fată din juriu. E colegă cu Smiley, Horia și Tudor Chirilă

– De cine îți este cel mai teamă că ți-ar putea “fura” vreun concurent?

– Teamă?! I-aș zice provocare. Se mai întâmplă să ia altcineva un concurent pe care mi-l doresc, dar nu fac din asta un capăt de țară. Din contră. Încerc să-mi îmbunătățesc discursul pentru viitoarea voce care mă va determina să întorc scaunul. Recunosc că am ceva emoții la capitolul asta. Au trecut 5 ani și sper ca pledoariile mele să nu fie prea… clasice.

– Dintre antrenorii pe care i-ai lăsat când ai plecat îl mai găsești doar pe Smiley. E mai mare concurența acum pentru tine?

– Ai să râzi, dar nu am considerat niciodată concurență relația cu ceilalți antrenori, în special cu Smiley. Mă bucur pentru toți concurenții care vin la “Vocea României”. Mă bucur să le urmăresc evoluția, sunt încântat să le văd iubirea pentru muzică și munca pe care o fac. Și îl voi aplauda pe cel care va câștiga, indiferent din ce echipă face parte.

– Ai avut vreo colaborare cu Tudor, cu Irina? Sau vreo “contră”, vreodată? Regreți că nu mai sunt Loredana și Moga ori te bucuri că “ai scăpat” de ei?

– Cum aș putea să mă bucur că nu mai este lângă mine Loredana?! Mă rog, nu mai este lângă mine la “Vocea României”, dar noi suntem împreună în musicalul “Mamma Mia” și mă bucur de prezența ei în continuare. Despre Moga ce să mai zic!? Era interesant dialogul nostru. Cine-mi mai zice mie acum că nu sunt pe radio?! Despre Irina și Tudor nu vreau să vorbesc prea mult acum. Veți vedea din septembrie cum se dezvoltă dinamica noastră, în toată splendoarea ei.

Echipa lui Tudor Chirilă a câștigat de trei ori trofeul “Vocea României”

Îi lipsesc Delia, Bănică jr? “Noi ne mai intersectăm, lumea e mică”

– Ce ți s-a întâmplat notabil cât ai lipsit de la “Vocea României”?

– Am făcut niște spectacole la Sala Palatului, am jurizat niște talente muzicale, elevii mei au mai câștigat niște concursuri… Am făcut o academie de arte, am mai primit cadou de la Dumnezeu un băiat. Ce să zic, m-am descurcat cum am putut. Și nu mă opresc aici, pentru că pe 18 decembrie, la Sala Palatului, o iau din nou de la capăt, cu o nouă producție intitulată “Sunt cine vreau să fiu”!

– Din gașca pe care ai părăsit-o, de cine-ți va fi cel mai dor – Delia, Carlas Dreams, Bănică?

– Îmi va lipsi fiecare în parte, însă noi ne mai intersectăm pe la concerte, ne scriem, ne susținem, așa că nu o să ne ducem neapărat dorul… Lumea muzicală românească e mică.

– Ai cerut același scaun de jurat, ca să “joci” ca Hagi, cu același număr pe tricou?

– Am cerut același tricou, dar nu-mi mai vine… (râde) N-are importantă scaunul, important e să se întoarcă repede când apăs butonul!

– Ce mesaje ai primit, după ce ți-ai anunțat revenirea la PRO TV?

– Oamenii s-au arătat încântați că voi fi din nou pe scaunul rotitor și mi-au scris asta. Au fost și sceptici, cum era și normal. Sper să mă revanșez, în fața tuturor, cu o bună prestație în rolul de antrenor la “Vocea României”.

