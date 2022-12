Într-un interviu pentru ego.ro, Pavel Bartoș a vorbit despre relația cu Smiley. „Ne completăm. El nu că este neapărat mai introvertit și eu mai extrovertit, dar ne completăm. Eu sunt mai dinamic, el mai pe ale lui. Acesta a fost meritul producătorului care ne-a descoperit. Este foarte important, în viață, în general, să te completezi. Probabil că dacă am fi doi dinamici sau doi nebuni la fel, probabil că ne-am sparge capul, probabil că atunci ne-am certa.

La un moment dat ne gândeam: „De 13 sezoane prezentăm Românii au talent. Nu ne-am certat niciodată!”. Niciodată, jur. La un moment dat am zis să ne certăm, doar de dragul de a bifa și chestia asta. Nu am putut, adică maxim suntem supărați că nu ne-a venit mâncarea la timp sau că nu a venit ce mâncare ne doream. Suntem amândoi mari gurmanzi. Eu îl invidiez pe el, mănâncă mai mult ca mine, jur! Are alte arderi, nu știu. Doar dacă mă uit la mâncare am pus un kilogram. Dacă o mai și mănânc, am pus două. El mănâncă și dulce. Bravo lui.”, a spus prezentatorul, care e și actor.

„Pe lângă faptul că am un partener de scenă de senzație, am și un prieten extraordinar. E mare lucru să ți se întâmple astfel de lucruri. Suntem atât de apropiați, familiile noastre practic sunt și înrudite.”, a spus Pavel Bartoș. Smiley a și botezat-o pe una dintre fetele lui Pavel Bartoș.

„Are o calitate incredibilă. Nu l-am văzut vorbind de rău pe nimeni”

Joviali și cu un simț al umorului bine dezvoltat, cei doi se sincronizează perfect indiferent de situație. Pavel Bartoș a dezvăluit acum ceva vreme pentru Libertatea fața neștiută de public a celebrului artist Smiley. Acesta se bucură de faimă, de venituri pe măsură, însă comportamentul nu și l-a schimbat în timp și nu a dezvoltat răutăți.

„Are o calitate incredibilă. Nu l-am văzut vorbind de rău pe nimeni. Am învățat asta de la el. Are un anume tip de dărnicie și bun simt, bine dar cunoscându-i părinții, mi-am dat seama și de ce”, a declarat, pentru Libertatea, Pavel Bartoș.

Influența artistului se răsfrânge și în cariera actorului. Smiley și-a îndemnat amicul să îndrăznească mai mult pe plan profesional. „El are o viziune mult mai mare, o strategie mult mai mare”, a subliniat Pavel. Amiciția legată între ei pe platourile de filmare pare să fie de bun augur pentru amândoi, ei obișnuind să își ceară sfaturi reciproc, dar fără să își impună unul altuia punctul de vedere.

