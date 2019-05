Cum se înțelege Alex Bodi, actualul iubit al Biancăi Drăgușanu, cu Victor Slav

Bianca Drăgușanu și actualul ei iubit., Alex Bodi, au fost prezenți în platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1. Printre altele, cei doi au dezvăluit și cum se înțelege Alex Bodi cu fostul partener de viață al Biancăi Drăgușanu, Victor Slav.

„Victor mi se pare ok. O dată am fost la mama Biancăi, ei erau acolo și ne-am întânit. Am stat o jumătate de oră”, a declarat Alex Bodi.

„Au vorbit, au încheiat frumos discuția, au făcut schimb de numere de telefon. A fost foarte ok. Pe una dintre fostele iubite le știu, de Paști am fost la Madrid și am avut o masă frumoasă în familie, sunt prietenă cu Raluca, cu fata cu care are prima fetiță. Ea a fost la mine înainte de Crăciun, suntem ok. Simt că el mă iubește, cel puțin acum în ultima perioadă a început să-mi dovedească. Nu e vorba despre cadouri între noi. Cel mai frumos cadou este timpul”, a completat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită pentru câteva luni cu Victor Slav, împreună cu care are o fetiță, Sofia Natalia. După divorț, aceștia și-au reînnodat relația. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou anul trecut.

Citește și:

Raluca Turcan, propusă pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților. PNL, PMP și USR au bătut palma

Citește mai multe despre alex bodi, Bianca Drăgușanu și Victor Slav pe Libertatea.