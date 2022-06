Andreea Marin îl știe pe Radu Ștefan Bănică de când era mic și întotdeauna s-a comportat cu el ca și cum era copilul ei. Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică s-a apropiat de fosta soție a tatălui său și au păstrat o relație foarte bună.

„O știu de mic, de când s-a cuplat cu tata. Am o relație foarte frumoasă, este mama surorii mele, am un respect pentru ea, se poartă extraordinar cu mine și este o relație foarte frumoasă”, a declarat tânărul.

Despre Andreea, Radu are numai cuvinte de laudă și o consideră un bun exemplu pentru sora lui mai mică. „Este foarte empatică, este foarte grijulie și este atentă la detalii. Este un exemplu foarte bun pentru Violeta”, a spus acesta.

Și relația cu Violeta este una foarte bună, astfel că cei doi vorbesc aproape orice. „Este una foarte frumoasă, sunt foarte uimit cât de repede a trecut timpul și mă bucur că ne avem unul pe altul, suntem norocoși, avem discuțiile noastre, secretele noastre”, mărturisește Radu Ștefan.

Radu Ștefan Bănică are multe proiecte

Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică își face tatăl mândru și muncește pentru visul său. Anul acesta el are multe proiecte și se ocupă și de afacerea pe care și-a deschis-o recent.

„Am avut un an foarte ocupat și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ce să fac. Mi-am deschis și un business vis-a -vis de Palatul Parlamentului și îmi ocupă timp, alături de facultate și de proiectele pe care le am. Din toamnă deschid stagiunea la teatru cu trei piese: un musical la Opera Națională, o piesă de teatru la Teatrul Național și încă un proiect foarte frumos, tot un musical, la Sala Gloria va fi. Așa că din octombrie vă aștept la teatru”, a declarat Radu.

Mama lui a fost cea care l-a ajutat cel mai mult cu cafeneaua, iar acesta îi este recunoscător. Radu Ștefan Bănică își dorește să își extindă afacerea.

„Sunt și cu arta culinară, dar nu este doar o cafenea acum. Am construit o bucătărie și voi avea brunch, voi avea mic dejun, voi avea un mic prânz, ceva foarte ușor și seara cocktail-uri, prosecco, un pahar de vin. Este un început pe care l-am finanțat singur, este munca mea. Sunt sprijinit de mama foarte mult, mă ajută pentru că ea este în industria Horeca. Și am primit sfaturi de la ea. Mi-am dorit ceva mai urban deocamdată, sunt tânăr și noi, tinerii, obișnuim să mergem la o cafea, la un suc, la o limonadă și cu ajutorul lui Dumnezeu mă voi extinde cu o altă locație”, a povestit fiul lui Ștefan Bănică.

