După divorțul de Mihai Albu, Iulia Albu s-a mutat într-un apartament alături de fiica lor. Mikaela, în vârstă de 12 ani, are o relație bună cu ambii părinți, își vizitează cât se poate de des și tatăl, petrece timp și cu el. Și cu tatăl vitreg se înțelege bine, cu Mike, logodnicul mamei sale.

Într-un interviu pentru okmagazine.ro, vedeta a spus că nu a avut emoții când Mikaela l-a cunoscut pe acesta. „Nu am avut, pentru că nu a fost una dintre acele situaţii în care Mikaela să-l cunoască după ce ne-am mutat împreună ori după ce ne-am hotărât să ne logodim. Iubitul meu şi cu mine ne-am cunoscut la un blind date organizat de o prietenă comună, iar eu eram cu Mikaela. Ea l-a văzut din prima secundă”, a spus vedeta.

„Ea îl adoră, el o adoră, dar mai sunt şi momente în care există un mic conflict”

Întrebată ce relație au acum Mike şi Mikaela, ea a spus: „Au o relaţie ca orice tată vitreg-fiică. Ea îl adoră, el o adoră, dar mai sunt şi momente în care, fiind două pietre tari amândoi, există un mic conflict, ceea ce este normal, toţi l-am avut cu părinţii noştri”.

Referitor la modul în care o crește, Iulia Albu a menționat că are grijă să nu își răsfețe fiica deloc, o ajută ori de câte ori are nevoie de ea, însă nu exagerează cu nimic. „Îmi doresc tot ce e mai bun pentru ea, dar asta nu înseamnă că o voi încuraja vreodată să fie lacomă sau să nu acorde lucrurilor valoarea pe care o au. În acelaşi timp, are parte de lucrurile pe care şi le doreşte. Încercăm să o învăţăm că trebuie să le şi merite, în schimb. Pentru că atunci când îi dai totul unui copil şi lucrul ăsta nu e condiţionat, consider că asta afectează dezvoltarea caracterului. Iar noi ne dorim ca ea să aprecieze oamenii din jur, dar să şi aibă o stimă de sine bazată pe realitate”, a mai declarat vedeta pentru OK! Magazine.

Iulia Albu lucrează la Antena Stars

După ce a avut un contract cu Kanal D, iar mai apoi cu Pro TV, Iulia Albu a trecut la Antena Stars. „Eu am proiecte atât pe Antena Stars, cât şi pe Antena 1. Din punct de vedere profesional consider că am făcut cea mai bună alegere. Pe Antena Stars am cele două emisiuni, I.A: cu stil şi Poliţia modei, iar pe Antena 1 am fost jurat la Splash! Vedete la apă şi urmează alte proiecte, pe care nu le pot discuta deocamdată”, a spus ea despre viața sa profesională.

