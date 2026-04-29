La aproape 56 de ani, Anca Țurcașiu continuă să impresioneze prin energia și silueta sa impecabilă. Actrița a dezvăluit recent, pe rețelele de socializare, care sunt obiceiurile care o ajută să se mențină într-o formă fizică de invidiat.

Sportul, parte din rutina zilnică

Unul dintre cele mai importante secrete ale vedetei este disciplina. Anca Țurcașiu face sport acasă, evitând astfel timpul pierdut pe drum până la sală.

Actrița își organizează atent programul și își alege în fiecare săptămână 3-4 dimineți dedicate antrenamentelor. În aceste sesiuni, lucrează diferite grupe de mușchi, astfel încât să mențină un echilibru între tonifiere și rezistență.

„Bună dimineața, haideți să vă spun cum fac să rămân în formă fără să fac mare efort. Îmi planific 3–4 dimineți în care grupez niște exerciții pentru diferite grupe musculare: 12 repetări a câte 5 serii.

Avantajul este că nu pierd timp cu mersul la sală; reușesc să termin antrenamentul în 30 de minute. Nu mă preocupă cu ce mă îmbrac, nu mă vede nimeni (pentru că vecinii mei, la ora 11:00, sunt plecați).

Aaa, și nici nu costă nimic…

Cel mai important este să existe motivația, țelul pe care vrei să-l atingi. Și să fii consecvent, evident. În cazul meu, nu vreau decât să fiu în formă.

Trebuie doar să te trezești cu jumătate de oră mai devreme (în cazul în care ai un program fix, aglomerat), să-ți pui o muzică bună, să ai o salteluță și, eventual, două greutăți. Ce ziceți despre rutina mea?”

Pentru Anca Țurcașiu, cheia succesului nu este doar sportul, ci constanța. Respectarea unui program stabil îi permite să își mențină rezultatele pe termen lung, fără fluctuații majore. Prin intermediul postărilor sale, vedeta își motivează fanii să adopte un stil de viață activ, demonstrând că nu este nevoie de condiții speciale pentru a avea grijă de propriul corp.

Alimentația, la fel de importantă pentru Anca Țurcașiu

Pe lângă mișcare, actrița acordă o atenție deosebită și alimentației. La un moment dat, a decis să elimine carnea din dieta sa, nu dintr-un motiv impus, ci pentru că organismul ei nu o mai tolera.

Această alegere a contribuit la starea sa generală de bine și la menținerea unei forme fizice echilibrate. „N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”, a spus Anca Țurcașiu, la PRO TV.

