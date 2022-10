Lora este de fiecare dată o apariție și primește foarte multe complimente pentru felul în care arată. Artista a mărturisit că nu ține dietă și nici nu merge la sală, însă este atentă la consumul de dulciuri. Atunci când nu vrea să consume zahăr în exces, ea ia o pastilă de crom.

„Nu am o dietă! Mănânc orice, doar să nu fiu intolerantă sau alergică la chestia aia. Mănânc dulce, dar rar pentru că atunci când simți nevoia de dulce e o carență de crom, iar eu îmi iau suplimente. Dacă iei câte o pastiluță de crom îți dispare pofta de dulce, că de fapt lipsește ceva. Mi-am învățat corpul practic, m-am înconjurat de oameni care știu”, a povestit Lora pentru Spynews.ro.

„Eu cred foarte tare în ritualul de frumusețe și de sănătate”

Artista a spus ce mănâncă într-o zi obișnuită. „Dimineața mănânc ouă sau omletă cu legume, la prânz mănânc o supă și pește, legume sau pui cu legume, îmi place să am o supă pe zi măcar. Seara încerc să mănânc la o oră cât mai ok, dar se întâmplă să mănânc și la 10-11, dar am grijă de mănânc, mănânc pește, depinde. Între mese încerc să mănânc un măr sau un alt fruct”, a mai zis ea.

Deși nu merge la sală, Lora și-a propus să facă sport acasă. Vedeta nu face exerciții complicate, ci cele necesare pentru a se menține în formă.

„Nu prea merg la sală, mi-am propus să merg, am acasă salteluță de sport și am și un stepper, am o tipă pe YouTube cu care îmi place să mă antrenez. Acasă face genuflexiuni sau abdomene, trebuie să ai un ritual acasă, eu cred foarte tare în ritualul de frumusețe și de sănătate”, a declarat Lora.

