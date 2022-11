Multe femei și-au dorit să afle cum reușește Romanița Iovan să se mențină în formă și care este secretul siluetei sale. Creatoarea de modă are un stil de viață sănătos și în două zile din săptămână ține postul intermitent. Unul dintre secretele vedetei este hidratarea. Ea bea foarte multă apă, astfel că reușește să elimine toxinele din corp.

„Am creat o capsulă, o colecție black&white, am făcut poze, având în vedere că am împlinit 58 de ani, sunt super happy! Eu sunt de părere că este un stil de viață în a avea grijă de tine!

Trebuie să ai un stil de viață care îți impune un ritm al vieții și un program pe care trebuie să îl respecți și să îl respecți din plăcere. Nu trebuie să fie un chin. Poți alege ca două zile pe săptămână să faci fasting, dar atunci nu mai mănânci de la ora 19 sau 20.00, depinde cum poți, până în 16 ore sau cel mai bine ar fi 18 ore.

În acel timp trebuie să bei foarte foarte multă apă că dacă nu bei apă, nu ai făcut nimic. De fapt apa care se eliberează din organism înseamnă eliberarea toxinelor și contează foarte mult lucrul ăsta.

După care trebuie să ai un program foarte bine pus la punct de mișcare, de sport. Eu practic sportul, nu costă bani. Întotdeauna am zis că cine spune că nu are timp pentru mișcare, nu vrea să facă mișcare. Nu există să nu ai timp, tu și persoana ta trebuie să fii în centrul atenției întotdeauna.

Pentru tine sportul înseamnă sănătate și să mănânci sănătos, să faci orice te bucură, orice îți place. De altfel, fericirea e importantă pentru fiecare dintre noi. Dacă ești dezamăgit de ceea ce se întâmplă în jurul tău ieși din acel bol de lucruri negative și te duci în altă direcție și tot timpul trebuie să îți cauți fericirea, tot timpul trebuie să o și găsești”, spune Romanița Iovan, potrivit Click!.

Creatoarea de modă face sport, iar asta o ajută să se mențină într-o formă de invidiat. Ea a ales să facă exerciții acasă și se inspiră de la videoclipurile de la YouTube.

„Eu fac sport în fiecare zi, acasă. Am o metodă autodidactă. În primul rând încep cu exerciții de cardio, săritul corzii, sar coarda, am coardă profesională, o coardă cu greutate, la modul serios. Am greutate de un sfert de kilogram, de jumătate de kilogram, de un kilogram și de două kilograme.

Am corzi și am intrat într-un program de exerciții folosind aceste corzi care este programul celor de la care am cumpărat coarda, sunt niște americani. Lucrez mușchi individuali, brațele cu spatele, brațele cu pieptul, sau pot să fac picioarele sau abdomenul, depinde cum îmi fac programul în ziua respectivă.

Programul de exerciții se găsește pe YouTube, nu e greu deloc și lucrezi programul respectiv, care poate să înceapă de la 10-15 minute până la 45 de minute sau până la o oră. Pentru mine e o bucurie să fac sport! Dacă nu fac sport o săptămână, sufăr!”, a mai povestit Romanița Iovan.

Ce mănâncă Romanița Iovan într-o zi obișnuită

Creatoarea de modă are un regim echilibrat și mănâncă mai mult salate. Întotdeauna Romanița Iovan alege alimentele verzi

„În ceea ce privește alimentația, eu dintotdeauna am mâncat mai mult salate, deci ce e verde. Mereu am zis: «vrei să fii verde, mănâncă ce e verde!». Mănânc salată verde, castraveți care sunt verzi, ardei gras care e verde, ceapă, usturoi verde, pătrunjel, mărar, la care intervin și cu proteine, normal, mai ales dacă ai nevoie de energie, dacă consumi calorii trebuie să iei și calorii.

Nu contest faptul că sunt foarte pasionată de câteva dulciuri, cum ar fi înghețata, dar iau cea mai bună înghețată, care e înghețată artizanală, mănânc ceea ce îmi place, dar într-adevăr știu și contorizez cam care este nivelul de calorii pe care le-am adăugat, ca să pot să le dau jos prin exerciții fizice. Până la urmă, dacă vrem să fim bine, vom fi bine pentru că e vorba și de psihic aici”, a mai completat Romanița Iovan, care este cu adevărat în cea mai bună formă a ei.

