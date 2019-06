„Pentru a fi o prezența bună și plăcută pentru ei, trebuie să îmi rezerv și timp pentru mine. Nu mult, nu în detrimentul lor, dar să fie acolo. Și am noroc și de un soț care mă ajută și mă susține în asta. (…) De curând am încercat ceva nou: să mă închid în baie! Da, știu cum sună: fix că în meme-urile cu mame de pe Facebook. Dar nu e chiar așa. Nu mă încui în baie să fug și să plâng. Ci pentru că am descoperit că poți avea o experiență spa și fără spa, chiar la tine acasă.

Să va povestesc „ritualul”: seară, după ce culcăm copiii, mai stau puțin cu Radu, apoi conștientizăm amândoi că avem nevoie și de puțin timp pentru fiecare. Eu „arestez” baia: dau drumul la apă în cadă, pun niște săruri, aprind o lumânare parfumată. Stau un pic în apă călduță cât să mă liniștesc, să îmi adun gândurile, să mă relaxez. Apoi am și un mic ritual de înfrumusețare: o masca, un tratament, etc”, a scris Adela Popescu pe blog.

În prezent, Adela se află în concendiu de maternitate. În momentul în care a primit propunerea de a o înlocui pe Adela Popescu la emisiunea matinală „Vorbește lumea”, Lora nu se aștepta să se acomodeze așa de ușor cu micul ecran și să se descurce fără probleme la o emisiune în direct. Și producătorii au rămas surprinși de prestația ei, iar după ce i-au mărit contractul de la o săptămână la 9 luni, acum se gândesc să-l permanentizeze.



Citește și

VIDEO/ De ce a reușit Estonia, țară cu toate serviciile online, și de ce stagnează România? Politicienii vechi, înlocuiți cu o nouă generație. Estonienii nu cred în Dumnezeu, cred în guvern

Citește mai multe despre Adela Popescu pe Libertatea.