„Le-am explicat fetițelor mele că plec o vreme, că ele rămân cu mama, dar că mă întorc cu cadouri. Până atunci o să mă vadă la televizor. A trebuit să le obișnuiesc un pic cu ideea. Îmi va fi foarte dor de ele”, a spus Tavi Clonda pentru Click.

„Ca entertainer, niciodată nu am încercat să mă impun cu forța, nu am rugat niciodată pe cineva să mă bage în față. Consider că liderul iese la suprafață, nu se autoproclamă. Nu vreau să impun nimănui nimic, dar când voi avea un sfat de dat, o să încerc să îi conving și pe ceilalți să meargă cu mine.

Probabil unii vor fi mai individualiști, mai egoiști, alții vor fi cu echipa. Eu o să fiu mereu un om de echipă. Când voi greși, voi recunoaște”, a adăugat Tavi Clonda pentru sursa citată.

Dacă ar câștiga premiul de 300.000 de euro, Tavi Clonda spune că ar investi în studioul său de muzică și vă dărui mare parte din sumă familiei sale.

Mai este puțin până se dă startul unei competiții unice, „Tempting Fortune Romania”, reality show-ul de aventură prezentat de Zoli Toth. Premiera emisiunii va putea fi urmărită pe 11 mai 2025, de la ora 21.00, la Kanal D.

Celor şase concurenți ale căror nume au fost deja făcute publice (Jean Gavril, Tavi Clonda, Roxana Buzoiu, Florin Răduț, Măriuța Costan, Gabriel Mihai Muntianu) li se adăuga încă șase curajoși, nerăbdători să demonstreze că își pot gestiona impulsurile în fața celor mai neașteptate și irezistibile tentații.

