În facultate, soția lui Aurelian Temișan își câștiga banii ca model, ulterior, ca actriță, dar cu toate astea, a mai cochetat cu moda, acceptând să defileze pentru diverși designeri.

„Am împlinit 30 de ani de când mi-am câștigat cumva primii bănuți pe scenă. Am făcut acest lucru și pe perioada facultății, ca să mă întrețin și am dezvoltat mai multe prietenii cu mulți designeri din România și mă bucur tare mult că am putut participa în show-urile multora dintre ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

La 20 de ani am urcat prima oară pe scenă, pe Eli Lăslean am cunoscut-o câțiva ani mai târziu, cred că de prin 95 – 97 prezint pentru Eli”, a declarat, pentru Impact.ro, actrița.

„În timpul facultății eram manechin într-un magazin, manechin în vitrină, de altfel a fost cumva concepția mea, pentru că mă plictiseam.

Împreună cu o colegă, ne îmbrăcam frumos și defilam în magazine, oamenii vedeau cum cade sacoul pe cineva, asta se întâmpla în 94-95. Și ne plictiseam, la un moment dat ne-am așezat în vitrină, lângă manechine, și deja era spectacol scena. Nu, pe mine m-a tentat mai mult scena de teatru”, a povestit, pentru Impact.ro, Monica Davidescu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO VIDEO. Marea greșeală făcută de Ceaușescu în 1989. Ce a aflat cu 11 zile înainte să moară

Playtech.ro BREAKING: Cauza morții tinerei care s-a prăbușit în sala de fitness. Ce au descoperit medicii la autopsie

Viva.ro O mai știi pe Mona Nicolici? Acum s-a aflat cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, fiul ei. Puțini au realizat că este el atunci când a apărut la TV

Observatornews.ro O italiancă și-a bătut soțul şi l-a ţinut închis într-o debara, cu un scaun şi o găleată alături. Bătrâna i-a rupt inclusiv dinţii: ''A mâncat nuga tare"

Știrileprotv.ro Trei soldați ruși care au violat o mamă și pe fiica acesteia în Ucraina, bătuți cu scaunele de propriii camarazi și superiori

FANATIK.RO Un cuplu, șocat de ce a descoperit în apartamentul închiriat prin AirBnb: “M-am uitat la dulap și am văzut…”

Orangesport.ro A fost campioană europeană, iar acum este actriţă în filme pentru adulţi. Sărăcia cumplită a împins-o la acest lucru

HOROSCOP Horoscop 22 noiembrie 2022. Săgetătorilor le-a venit rândul să se bucure de viață și să îi molipsească și pe cei din jur cu entuziasmul lor