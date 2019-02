Cum și-a cunoscut Dan Badea actuala soție. „Am văzut o fată superbă la bar, care semăna cu Kim Basinger”

Comediantul Dan Badea și actuala sa soție, Mădălina, au făcut dezvăluiri despre relația lor. Cei doi și-au amintit de momentul în care s-au cunoscut, în 2015, în Vamă.

„S-a întâmplat în 2015, eram la Amphora, unde am văzut o fată superbă la bar, care semăna cu Kim Basinger. Era ca un magnet. Eu n-am fost în viaţa mea genul care să se ducă la o tipă s-o agaţe cu priviri şi replici din astea: „Hei, bună, ce faci?”. Dar mi-a plăcut să stau şi să observ cum tot veneau băieţii la ea, iar ea îi refuza. Asta era ocupaţia ei în Vamă: stătea acolo şi le spunea tuturor: „Nu, mulţumesc, nu, te rog, nu e cazul…”. Aşa că nu m-am gândit c-aş avea vreo şansă cu ea. Dar cumva, nu ştiu cum, soarta probabil a făcut ca eu să mă împrietenesc cu o prietenă a ei. Şi aşa am intrat în cercul ei şi am început să glumim…”, a povestit Dan Badea pentru okmagazine.ro.

„Eu voiam să stau cu prietenii mei, nu să vorbesc cu vreun tip care venea la mine. La un moment dat, Dan a început să-i facă să râdă…

Deodată m-am întors în dreapta, toţi prietenii mei erau pe jos de râs şi nu înţelegeam ce se întâmpla fără mine, pentru că voiam şi eu să râd. Apoi l-am văzut pe el şi mi-am dat seama că el e cauza. Aşa ne-am cunoscut”, a completat Mădălina.

Comediantul Dan Badea s-a căsătorit cu Lora în vara anului 2012. Lora și Dan au divorțat în octombrie 2014, la notar. Cei doi s-au despărțit în termeni amiabili și au ajuns şi la o înţelegere în ceea ce priveşte partajul averii pe care au făcut-o, împreună, în timpul mariajului. După separarea de Dan Badea, Lora și-a găsit fericirea alături de Ionuț Ghenu. La rândul său, comediantul a început o relație cu o frumoasă blondă, pe nume Mădălina Drăghia, care i-a devenit soție. Dan Badea și actuala sa parteneră de viață, Mădălina, urmează să devină părinți în foarte scurt timp. Cei doi vor avea un băiețel.

