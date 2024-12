Roxana Nemeș s-a mutat recent în noua locuință alături de soțul ei, iar acum a decorat-o pentru Crăciun cu sute de luminițe și ornamente. Roxanei Nemeș a decorat livingul și a împodobit bradul și a postat imagini pe contul de socializare.

În urmă cu ceva timp, Roxana Nemeș a dezvăluit că a investit o sumă fabuloasă în casa ei și a soțului. Este vorba de 1 milion de euro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Mi-am găsit liniștea. După foarte multă muncă, vine și satisfacția într-un final. După un an jumate a venit și satisfacția. De când am intrat acolo am zis că mă simt ca acasă. (…) Nu am avut designer. Am făcut noi doi singuri (n.r. ea și partenerul ei) totul, cu creația noastră, imaginația noastră, viziunea noastră. (…) Exact ce ne-am dorit a ieșit.

Mie nu prea îmi place să discut când vorbim de partea financiară, dar cred că am mai declarat la un moment dat. Un milion de euro, dar inițial nu ne-am dorit așa o casă atât de mare, dar ne așteptăm la o familie mai mare. (…) E mare, dar am împărțit-o foarte bine, adică ne mai pierdem prin casă, dar ne găsim”, a declarat Roxana Nemeș, la Antena Stars, potrivit Spynews.

Recomandări Război cald, război rece. De ce Occidentul trebuie să reziste atacurilor nu în pofida, ci datorită revenirii lui Donald Trump la Casa Albă

Roxana Nemeș își dorește spă devină mamă

Roxana Nemeș își dorește foarte mult să devină mamă și așteaptă cu mare nerăbdare acest moment. Artista a dezvăluit că deja a pregătit camera bebelușului, deși încă nu este însărcinată.

„Aș vrea și băiat, și fată. Dacă se poate să fie mai mare băiatul și fata mai mică. Am făcut și dormitorul copilului, pentru doi, de fapt, cu mobilă, cu tot. Am făcut totul gri, nu știm ce va fi. Și dressingul l-am făcut”, a dezvăluit Roxana Nemeș în primăvara acestui an, în cadrul unui interviu de tip podcast, potrivit spynews.ro.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News