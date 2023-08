„A fost o vară foarte plină și rămâne o vară foarte plină. Am terminat audițiile la «iUmor», pregătim câteva plecări pe aici, pe acolo… să vedem pe unde apucăm, sunt concerte foarte multe vara asta, mai mult ca oricând. Eu aștept să se răcorească, aștept toamna, aștept septembrie”, a spus cântăreața, potrivit Spynews.

„Vara asta am fost foarte mult pe Europa, am stat foarte mult aproape de casă, dar am făcut chestii destul de aventuroase. Am fost foarte mult pe munte, am încercat să cucerim noi vârfuri”, a mai adăugat ea.

„Cred că îmi doresc ceva un pic mai departe, am chef de alte continente. Vreau să zburăm mai mult, mi-e dor să zbor, mi-e dor să stau mult în avion”, a precizat cântăreața.

Delia, la un pas de leșin la UNTOLD

Delia a susținut vineri, 4 august, un concert pe scena principală de la Untold 2023. Îmbrăcată într-un costum excentric, din latex negru, cântăreața a avut probleme din cauza căldurii, a fost chiar la un pas de leșin.

Delia s-a filmat în lift după concert, arătându-și ținuta lejeră, de vară. Purta un tricou roz, fustă largă și sandale. A spus că așa ar fi trebuit să fie îmbrăcată și pe scena de la Untold 2023, în timpul concertului, ca să nu mai aibă probleme cu căldura.

„Cam așa trebuia să mă îmbrac eu la Untlod, la 30 și ceva de grade, să fiu ok cu temperatura, să nu leșin. Cum puteam să mă duc așa? Ținuta de scenă de divă, rockstar, nu s-a inventat. La 35 de grade nu există! Nicio ținută! Nu e nimic confortabil. Nu are cum. Bine… Nici în extrema în care nebuna s-a îmbrăcat în latex. Ăsta a fost un pariu pe care aproape l-am pierdut.

Am vrut să văd dacă leșin sau nu. Am vrut să văd dacă rezist, cât de mult pot să slăbesc într-o oră în care cânt și dansez îmbrăcată în latex. Vă arăt o poză cum mi s-au umflat venele pe cap. Îmi plesneau venele pe cap. La un moment dat mi s-a umflat capul. Mi-au apărut niște vene despre care nici nu știam că sunt acolo. Nu le-am văzut niciodată. Le-am văzut în poze. Am văzut că am niște vene pe cap care efectiv stăteau să se spargă”, le-a povestit artista fanilor, în mediul online, conform a1.ro.

