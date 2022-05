În urmă cu mai bine de o săptămână s-a aflat că Bianca Drăgușanu și-a cumpărat apartament de lux în Dubai cu ajutorul lui Mircea Brânzei, soțul Denisei Tănase. Acesta are o agenție de imobiliare acolo, iar el i-a furnizat toate informațiile de care ea a avut nevoie. A plătit înainte de a-și vedea apartamentul însă, a avut încredere în omul de afaceri, a mers pe mâna lui.

Ieri, 9 mai, vedeta aflată în Dubai, a mers să își vadă proprietatea recent achiziționată. Blocul e în construcție, apartamentul nu e gata încă, însă ea a putut analiza unul exact ca al ei.

„Mi-am cumpărat un apartament în Dubai, dar asta nu mai e știrea. Știrea e că eu abia acum o să văd ce am cumpărat. Sunt foarte emoționată, pentru că nu am mai făcut niciodată chestia asta, dar am făcut-o pentru că am încredere totală în Mircea Brânzei, mi-am luat inima în dinți și am făcut această tranzacție… aș spune legată la ochi. Să vedem dacă o să fie conform așteptărilor mele”, a explicat ea pe Instagram.

Apartamentul va fi complet mobilat și utilat. Este o locuință cu două camere, living și dormitor, cu o bucătărie open-space și o baie cu cadă.

„E drăguț”, a reacționat Bianca Drăgușanu când a văzut locuința din Dubai.

Și-a cumpărat apartamentul din Dubai cu banii jos

S-a zvonit recent că Gabi Bădălău, iubitul ei, ar fi cel care i-ar fi cumpărat apartamentul în Dubai. Vedeta a negat, a spus că toate bunurile pe care le are ea sunt cumpărate cu banii jos, din munca ei. „Nu există așa ceva! El (n.r. – Gabi Bădălău) a aflat din ziar și din presă, chiar ieri, când eu am făcut această afirmație. Toate bunurile pe care le am eu până în momentul de față, mașină, apartamentul din București și apartamentul din Dubai sunt pe numele meu și sunt cumpărate de mine. Nu sunt cumpărate în rate, eu nu am cumpărat nimic în rate, niciodată în viața mea, până acum.

Nu am rate la nimic, îmi aparțin în totalitate, sunt unic proprietar și nu există varianta ca cineva să-mi fi cumpărat ceva vreodată și să-mi plătească mie rate, vreodată. Nu, pentru că sunt prea șmecheră și îmi permit și n-am muncit degeaba toți anii aceștia. Mă bucur că m-ați sunat să lămurim, pentru că nu este deloc plăcut să-și atribuie niște funcții anumite persoane care nu au legătură cu proprietățile mele. Eu am fost surprinsă cu Mircea Brânzei atunci când am semnat contractul”, a declarat de curând Bianca Drăgușanu la Antena Stars, conform spynews.ro.

