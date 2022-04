În urmă cu câteva zile, Bianca Drăgușanu și-a achiziționat un apartament în Dubai. Povestea acum câteva luni că are de gând să se mute acolo cu Sofia, fiica ei și a lui Victor Slav, dar și cu mama sa. Această achiziție vine în urma unei presupuse certe cu Gabi Bădălău, iubitul ei despre care a vorbit foarte rar în public.

„M-am enervat foarte tare, la vreo trei zile și de nervi mi-am cumpărat un apartament în Dubai. Bărbații mereu m-au dezamăgit, banii – niciodată. Nu vă mai concentrați pe persoane, că persoanele vă dezamăgesc”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea „Teo Show”.

Imediat după au apărut zvonuri conform cărora Gabi Bădălău i-ar fi cumpărat acesteia apartamentul. Bianca Drăgușanu a reacționat și a spus că nu e adevărat. Soțul Denisei Tănase, Mircea Brânzei, care are o afacere cu imobiliare în Dubai, a ajutat-o cu tranzacția.

Totodată, vedeta a dezvăluit și care e averea ei. Deține pe numele ei un apartament în București, unul în Dubai și o mașină. „Nu există așa ceva! El (n.r. – Gabi Bădălău) a aflat din ziar și din presă, chiar ieri, când eu am făcut această afirmație. Toate bunurile pe care le am eu până în momentul de față, mașină, apartamentul din București și apartamentul din Dubai sunt pe numele meu și sunt cumpărate de mine. Nu sunt cumpărate în rate, eu nu am cumpărat nimic în rate, niciodată în viața mea, până acum.

Nu am rate la nimic, îmi aparțin în totalitate, sunt unic proprietar și nu există varianta ca cineva să-mi fi cumpărat ceva vreodată și să-mi plătească mie rate, vreodată. Nu, pentru că sunt prea șmecheră și îmi permit și n-am muncit degeaba toți anii aceștia. Mă bucur că m-ați sunat să lămurim, pentru că nu este deloc plăcut să-și atribuie niște funcții anumite persoane care nu au legătură cu proprietățile mele. Eu am fost surprinsă cu Mircea Brânzei atunci când am semnat contractul”, a declarat ieri Bianca Drăgușanu la Antena Stars, conform spynews.ro.

Din ce face bani Bianca Drăgușanu

Întrebată despre veniturile sale în emisiunea lui Cătălin Măruță, Bianca Drăgușanu a menționat că își permite orice. Muncește zi de zi și se întreține singură. A dezvăluit chiar că a avut un contract de imagine cu un studio de videochat care i-a adus peste 100.000 de euro. „Eu sunt un exemplu de femeie puternică pentru mine și pentru copilul meu. Nu câștig bani pentru că sunt frumoasă, câștig bani pentru că sunt deșteaptă. Îmi permit absolut orice, să merg absolut oriunde. Da, am semnat un contract cu un videochat. Le-am dat o poză să o folosească. Nu am făcut nimic, mi-am vândut imaginea. Nu încurajez pe nimeni să facă nimic, decât ceea ce simte și ceea ce îi place”, a povestit ea la PRO TV acum câteva luni.

Referitor la banii pe care îi câștigă, Bianca Drăgușanu a dat de înțeles că încasează sume fabuloase. Are propria afacere cu rochii elegante și de mireasă, încă una cu blănuri, alta cu costume de fitness, dar și multe contracte de imagine cu o casă de bijuterii, cu un magazin de extensii, dar și cu o casă de pariuri.

